Prokuroria do të dorëzojë ankesë ndaj Gjykatës pasi nuk paraburgosi Bekim Nezirin për incidentin në M-NAV

Prokuroria E Maqedonisë së Veriut njoftoi sot se do të ankimojë vendimin e gjykatësit përgjegjës në Gjykatën Themelore Penale Shkup i cili mbrëmë vonë ka caktuar masë kujdesi për katër persona të dyshuar për rrezikim të sigurisë së komunikacionit ajror, për sulmin në Agjencinë e Aviacionit Civil – Maqedoni (M-NAV).

Në mesin e këtyre personave është edhe Bekim Neziri, ish-ministër, këshilltar aktual i drejtorit të M-NAV-së dhe kryetar i BDI-së në Çair.

Siç njoftuam më herët, Prokuroria Themelore Publike kërkoi masë paraburgimi për të katër të dyshuarit, për shkak të rrezikut të ndikimit te dëshmitarët dhe hetimet, si dhe për ekzistimin e shkaqeve të dyshimit për arratisje. Por, gjykatësi caktoi masë më të lehtë kujdesi.

Sipas vendimit të gjykatësit, katër të dyshuarit do të mbeten pa pasaporta, do të duhet të paraqiten në gjykatë, nuk mund të largohen nga Shkupi apo vendbanimi i tyre dhe nuk mund të komunikojnë me viktimën të cilën e kanë sulmuar.

Në njoftimin e gjykatës thuhet se atyre iu është ndaluar hyrja në M-NAV ku ata kryen sulmin përsderisa ndërsa kontrollorët e trafikut ajror po ndiqnin 28 fluturime avionësh në qiell mbi Maqedoninë e Veriut.

Kujtojmë se sipas akuzës së Prokuorisë, të dyshuarit më 4 janar, kanë kryer vepër penale me të cilën kanë rrezikuar sigurinë e Aeroportit të Shkupit.

“Në mënyrë të kundërligjshme dhe me qëllim të kryerjes së veprës penale të dhunës ndaj një personi ata i kanë penguar shërbimet në aeroport. Me veprimet e tyre, ata kanë rrezikuar sigurinë e trafikut ndërkombëtar ajror në momentin kur në hapësirën ajrore mbi shtetit, po zhvilloheshin 28 fluturime nën kontrollin e M-NAV, me çka janë të dyshuar se kanë kryer vepër penale me të cilën parashikohet dënim me burg prej më së paku pesë viteve”, njoftuan mbrëmë nga Prokuroria kur të dyshuariot u sollën në Gjykatën Penale me gjashtë vetura në Gjykatën Penale, mes tyre dhe Neziri.

Kronologjia e ngjarjeve

Sulmi i 4 janarit nga të dyshuarit në krye me Nezirin, në Navigacionin e Maqedonisë ndodhi pasi kryetari i Sindikatës së Kontrollorëve të Trafikut Ajror, Aleksandar Tasevski më 4 janar mbajti konferencë për shtyp së bashku me kontrolluesit e tjetë të fluturmeve, duke informuar se anëtarët e Sindikatës janë nën presion të shtuar nga menaxhmenti i M-NAV për shkak të kundërshtimit të sindikatës lidhur me shpalljen e fundit për punësime.

Nuk është hera e pare që Bekim Neziri sulmon të punësuarit në këtë institucion, ai në vitin 2010 ka rrahur edhe një kontrollor të trafikut ajror.

Ky incident, që konsiderohet si shumë i rëndë për faktin se bëhet për një nga institucionet më të rëndësishme të fluturimeve civile, ka bërë që Qeveria e RMV-së të njoftojë se në seancën e radhës, më 9 janar, t’i shkarkojë të gjitha strukturat drejtuese. Presidenti i shtetit, Stevo Pendarovski e ka përkrahur vendimin e Qeverisë ndërsa Sindikata pret që qeveria ta përmbushë premtimin e saj në të kundërtën më 10 janar do të mbyllet hapësira ajrore e vendit.

Nga ana tjetër, drejtori i Kontrollit të Fluturimeve Civile, Fahrudin Hamidi në konferencë për media më 5 janar, tha se “hapësira ajrore e Maqedonisë së Veriut është e sigurt” dhe se asnjëherë nuk ka qenë e rrezikuar. Ai theksoi se “personat që e kanë mbështetur grevën, janë të mashtruar nga kryetari sindikatës”, të cilin Hamidi e akuzon për “sabotim të punës” në kohën kur, sipas tij, ky institucion ka kaluar një krizë të rëndë financiare dhe është kompletuar me “kuadër të kualifikuar”.

Përplasjet në M-NAV filluan në dhjetor 2023, kur sindikata akuzoi menaxhmentin për punësime partiake. Shpalljet, siç deklaruan nga Sindikata e Kontrollorëve të Trafikut Ajror, janë joligjore, ndërsa personat që punësohen janë të përzgjedhur paraprakisht nga partitë politike. Ata disa herë kërkuan tërheqjen e shpalljeve, për të cilat drejtori Fahrudin Hamidi tha se ato shpallje janë “padyshim ndonjë gabim”.

Në faqen e Agjencisë së Punësimit u publikuan dy shpallje nga M-NAV, të cilat ishin për dy ditë nga 14 deri më 16 dhjetor dhe nga 15 deri më 17 dhjetor 2023, përkatësisht për “këshilltar të pavarur për çështje të personelit” dhe për “navigator të aviacionit”.

Për shpalljet në fjalë, Sindikata kërcënoi se do të hyjë në grevë gjatë periudhës së festave, mirëpo e njëjta u anulua “për disa arsye operacionale”.