Pas një dekade ngecjeje, pishina e mbyllur në Ohër hyn në fazën e përfundimit

Qeveria miratoi në mbledhjen e rregullt të sotme vendimin që i hap rrugë vijimit dhe përmbylljes së punimeve për pishinën e mbyllur në Ohër. Projekti kapital sportiv nisi të realizohej në vitin 2015, por për afro 11 vjet mbeti i papërfunduar.
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Pas marrjes së përgjegjësive, Ministria e Sportit kreu një vlerësim të gjithanshëm të situatës, duke shqyrtuar pengesat teknike, financiare dhe administrative që kishin bllokuar punimet. Në bazë të kësaj analize, ministria ndërhyri për zgjidhjen e problemeve të evidentuara, përfshirë edhe ndryshimet e domosdoshme në projektin fillestar, duke mundësuar rifillimin e ndërtimit.
Për përfundimin e pishinës së mbyllur në Ohër janë vënë në dispozicion 470 milionë denarë.
Pas më shumë se një dekade vonesash dhe pasigurie, ky projekt i rëndësishëm sportiv dhe infrastrukturor ka tashmë një rrugë të përcaktuar drejt përfundimit.
Objekti pritet të ketë rëndësi të veçantë për Ohrin dhe për zhvillimin e notit në të gjithë vendin. Pishina do të krijojë kushte moderne për stërvitjen e sportistëve, formimin e kategorive të reja, zhvillimin e garave dhe përmirësimin e mëtejshëm të infrastrukturës sportive në qytet.