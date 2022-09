Nga mesnata, shtrenjtohet çmimi i karburanteve në Maqedoninë e Veriut

Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE) i Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi vendim me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 1,06% në raport me vendimin e datës 26.9.2022.

Çmimi i shitjes me pakicë i EUROSUPER BS-95 rritet për 2,00 den/litër, ndërsa çmimi i shitjes me pakicë i ЕUROSUPER BS-98 rritet për 2,50 den/litër.

ЕUROSUPER BS – 95 – 86,00 (denarë/litër)

ЕUROSUPER BS – 98 – 88,50 (denarë/litër)

ЕURODIZEL BS (D-Е V) – 91,00 (denarë/litër)

ЕKSTRA I LEHTË 1 (ЕL-1) – 87,50 (denarë/litër)

Mazut М-1 SU – 49,768 (denarë/kilogram)