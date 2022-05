Negociatat, Osmani nga Brukseli: Topi është në Republikën e Bullgarisë

Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, mori pjesë në seancën e parë të Këshillit formal për Punë të Jashtme të BE-së me ministrat e Ballkanit Perëndimor. Osmani tha se i takon Bullgarisë që ta shfrytëzojë momentin politik për të shpëtuar kredibilitetin e BE-së në rajon, njoftoi korrespondenti i MIA-s nga Brukseli.

Për herë të parë sot, gjashtë ministra të jashtëm nga Ballkani Perëndimor u ftuan të jenë pjesë e Këshillit të rregullt zyrtar të Ministrave të Jashtëm të BE-së. Tema e takimit ishte lufta në Ukrainë, pasojat e saj dhe ndikimi i Rusisë në rajon.

Ministri Osmani tha për MIA-n se i paralajmëroi homologët e tij nga BE-ja për pasojat ekonomike dhe politike të këtij konflikti në rajon, si dhe nevojën për të shpëtuar kredibilitetin e BE-së që tani, duke zhbllokuar procesin e negociatave me Maqedoninë e Veriut. Për palën maqedonase, Bullgaria është në lëvizje, Maqedonia e Veriut përmbushi gjithçka që iu kërkua.

– Po e përsëris, topi është në Republikën e Bullgarisë. Republika e Bullgarisë duhet të vendosë nëse do ta shfrytëzojë këtë moment për të gjithë rajonin pas këtyre ngjarjeve në Ukrainë, nëse BE-ja do të marrë udhëheqjen strategjike në rajon. Republika e Maqedonisë së Veriut ishte partner konstruktiv në këto bisedime, në përmbushjen e këtyre kritereve. Kam frikë se ky moment që kemi tani mund të humbasë. Siç thashë në Këshillin për Punë të Jashtme, dhurata më e madhe për Rusinë do të jetë shkatërrimi i besueshmërisë së BE-së në rajon”, tha Osmani.

Këtë gjë Osmani e ka deklaruar sot para 27 ministrave të BE-së, ndër të cilët edhe ministrja bullgare, Teodora Gencovska, e cila, sipas burimeve të MIA-s, në takimin e sotëm nuk ka treguar fleksibilitet.

Në rast se Bullgaria bllokon sërish Maqedoninë e Veriut në qershor, Osmani thotë se do të duhet të “ulemi dhe të shohim” se si të vazhdojmë.

“Ajo që do të humbasë më shumë do të jetë momenti politik, sepse shoh gjithnjë e më pak kapital politik në të dyja vendet që mund të fokusohet për të arritur një zgjidhje mes dy vendeve, pra për perspektivën evropiane të rajonit. Shpresoj se partnerët tanë bullgarë do ta njohin atë moment që është tani, dhe çfarë do të ndodhë më pas, duhet të ulemi dhe të shohim,” tha ministri.

Në të njëjtën kohë, Maqedonia e Veriut, përmes ministrit të saj të jashtëm, njoftoi sot se BE-ja duhet ta ndihmojë vendin të përballet me pasojat e luftës: krizën energjetike, inflacionin, rritje rekord të çmimeve të mallrave, të gjitha paralelisht me shpalljen e statusit të Maqedonisë së Veriut si një “vend armik” i Rusisë, për shkak të harmonizimit me sanksionet perëndimore.

– Qëndrimi ynë ndaj Rusisë është bindja jonë morale dhe strategjike, është ana e vërtetë e historisë, por pasojat i ndajmë së bashku me BE-në. Takime të tilla kam pasur sot në Komisionin Evropian, duke vënë në dukje pasojat ekonomike që ka vendi për shkak të kësaj dhe qasjes së përbashkët. KE tashmë ka vendosur që vendet e Ballkanit Perëndimor të hyjnë në furnizim të përbashkët me gaz, folëm për mbështetjen makrofinanciare të vendit, fola për përpjekjet për diversifikimin e burimeve të energjisë, tha ministri i Jashtëm Bujar Osmani.

Lidhur me ndihmën makrofinanciare dhe shumën e kërkuar nga Maqedonia e Veriut nga Bashkimi Evropian, ministri tha se me ato çështje janë duke u marrë Ministria e Financave dhe Qeveria, por ka krijuar përshtypjen se ka mirëkuptim në Union dhe Komisioni Europian.

“Unë mendoj se ata janë të vetëdijshëm për Komisionin Evropian dhe Bashkimin Evropian dhe po përpiqen të përfshijnë rajonin në ato masa për të zbutur pasojat. Për ne, mendoj se procesi i anëtarësimit është jashtëzakonisht i rëndësishëm sepse është baza për çështje të tjera të mëtejshme. “ tha Osmani se muajt, madje edhe vitet e ardhshme parashikohen të jenë kriza jo vetëm për Ballkanin Perëndimor, por për mbarë BE-në.

Sipas MIA-s, në takimin e sotëm është diskutuar edhe për propozimin për Bashkësinë Politike Evropiane të presidentit francez Emanuel Macron. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë siguruar se ky propozim nuk do të thotë alternativë ndaj anëtarësimit të plotë në BE, por pa detaje të mëtejshme. Macron pritet të ndajë detajet e planit fillimisht me homologët e tij, udhëheqësit e BE-së, në një samit të ardhshëm të BE-së në fund të majit./alsat