Mickoski: Për herë të parë pas 20 vitesh, BDI më nuk është faktor

Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski mbrëmë në televizionin Alfa theksoi se për herë të parë pas 20 vitesh asgjë nuk varet nga BDI.

“Nga të gjelbërt u kthyen sërish te nacionalistët, por kjo sepse më nuk janë faktor, për herë të parë pas 20 vitesh, më asgjë nuk varet nga BDI-ja”, theksoi Mickoski.

Sipas tij, përderisa BDI nuk është më faktor, në bllokun politik shqiptar po konsolidohet një bllok opozitar, i cili sipas tij ndikon në BDI.

“Në skenën politike shqiptare në Maqedoni shohim një parti tjetër që po konsolidohet seriozisht në bllokun opozitar, e cila mund të fillojë shumë seriozisht BDI-në dhe kjo do të ndodhë”, tha Mickoski.

Ai shtoi se vlera e përdorimit të BDI-së do të zvogëlohet gjithnjë e më shumë dhe për këtë arsye ata janë nervozë dhe po përpiqen të kthehen drejt nacionalizmit dhe të sjellin trazira në shoqëri.

“Për herë të parë në 20 vjet BDI nuk është faktor. Ata duan të jenë faktor dhe do të kthehen gjithnjë e më shumë në nacionalizëm, gjithnjë e më shumë do të përpiqen të sjellin trazira në shoqëri, do të duan gjithnjë e më shumë të krijojnë probleme sepse në këtë mënyrë duan të paraqiten si faktor para komunitetit ndërkombëtar. Vlera e vetme e përdorimit të tyre nuk është përdorimi. Ky është thelbi”, tha Mickoski./ina