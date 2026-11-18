Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave në RMV, 70.15 përqind e obligacioneve të reja qeveritare, në vlerën totale prej 762.66 milionë denarësh, u blenë nga bankat. Të listuara në Bursën e Maqedonisë prej 16 nëntorit, ato ofrojnë interes fiks vjetor prej 4.6 përqind dhe kanë afat shlyerjeje dyvjeçar.
Rezultati përfundimtar i ankandit të 10 nëntorit tregon se oferta, kërkesa dhe shuma e realizuar ishin të barabarta, nga 762.66 milionë denarë. Kjo shumë tejkaloi me 62.66 milionë denarë planin fillestar prej mbi 700 milionë denarësh, të paraqitur në prospekt.
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Pjesa tjetër, 29.85 përqind, iu shit investitorëve të cilët në raportin e Ministrisë klasifikohen si “klientë”. Dokumenti paraqet ndarjen e pronësisë mes bankave, me 70.15%, dhe klientëve, me 29.85%, por nuk sqaron sa prej këtyre të fundit janë individë, kompani apo investitorë të tjerë.
Gjithsej janë emetuar 76,266 obligacione me vlerë nominale 10.000 denarë secila. Me normën fikse vjetore prej 4.6 përqind, kuponi arrin në 460 denarë për një obligacion në vit, ndërsa interesi për dy vjet është 920 denarë, bazuar në vlerën nominale.
Data e emetimit ishte 12 nëntori i këtij viti, kurse maturimi është caktuar më 12 nëntor 2028. Interesi i parë do të paguhet më 12 nëntor 2027; pagesa e dytë, një vit më pas, do të shoqërohet me kthimin e principalit. Obligacionet janë në denarë dhe nuk përmbajnë klauzolë këmbimi valutor.