LAMM: Qarkullimi vijon normalisht, pa pritje të gjata në pikat kufitare

LAMM: Qarkullimi vijon normalisht, pa pritje të gjata në pikat kufitare

Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë (LAMM) raporton se lëvizja e automjeteve në vend po zhvillohet pa vështirësi, ndërsa rrugët janë të thata.

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Jashtë zonave urbane, fluksi i trafikut paraqitet me intensitet të moderuar.

Sipas LAMM-së, në vendkalimet kufitare nuk janë regjistruar pritje të gjata për hyrje apo dalje nga vendi.

Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve të tregojnë kujdes me shpejtësinë, sidomos në luginat e vendit, ku mund të shfaqen rrëshqitje dheu./Telegrafi/


Shtuar 8.10.2026 10:01

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