Nga sot në Maqedoni, pajisjet dimërore janë të detyrueshme në automjete

Nga sot në Maqedoni, pajisjet dimërore janë të detyrueshme në automjete

Nga 15 nëntori 2026, drejtuesit e automjeteve duhet të kenë pajisje dimërore, pavarësisht kushteve të motit. Detyrimi ligjor mbetet në fuqi deri më 15 mars 2027.

Sipas LAMM, qarkullimi në rrugët shtetërore vijon pa pengesa, ndonëse rrugët janë të lagura. Jashtë zonave urbane, trafiku është me intensitet mesatar, ndërsa në pikat kufitare në anën e Maqedonisë nuk ka pritje të gjata as për hyrje, as për dalje nga vendi.

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LAMM u bën thirrje drejtuesve të përshtatin shpejtësinë, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe të drejtojnë automjetet me kujdes. Vëmendje e veçantë kërkohet në rrugët që kalojnë nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku mund të ketë rrëshqitje dheu, sidomos në segmentet Katllanovë-Veles, Mavrovë-Dibër-Strugë, Vinicë-Berovë dhe Koçan-Dellçevë.


Shtuar 15.11.2026 11:14

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