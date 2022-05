Kuvendi i Maqedonisë së Veriut: Telat Xhaferi nuk ka shkelur Rregulloren, lejohet kyçja e dyerve

Nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut thonë se kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi në asnjë çast nuk e ka shkelur Rregulloren gjatë vazhdimit të djeshëm të seancës 71.

Nga kabineti i Xhaferit thonë se Rregullorja lejon mbylljen e dyerve, gjegjësisht e njëjta është bërë për të konstatuar numrin e deputetëve të pranishëm në seancë.

“Sipas kësaj, gjatë ditës së djeshme dyert e sallës ishin të mbyllura që të munden shërbimet e Kuvendit të konstatojnë numrin e deputetëve të pranishëm, respektivisht nëse ka kuorum për të kaluar në votim. Duke e pasur parasysh se në sallën me kupola, ku mbaheshin në këtë periudhë seancat plenare, nuk ka pajisje përkatëse, u vendos praktikë që koordinatori të përpilojë listën e deputetëve të pranishëm të paraqitur për fjalë. Nga ky aspekt, Rregullorja lejon mundësi për mbylljen e dyerve të sallës, me kërkesë të Kryetarit të Kuvendit, ose të një deputeti, të mbështetur nga më së paku dhjetë deputetë. Më saktë, neni 97 i Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, parashikon se gjatë votimit nominal të deputetëve dyert e sallës në të cilën mbahet seanca e Kuvendit mbyllen dhe nuk lejohet hyrja dhe dalja e deputetëve derisa zgjat votimi nominal. Votimi mund të bëhet edhe me prononcimin nominal të deputetëve”, thuhet mes tjerash në reagimin e Kuvendit./tv21