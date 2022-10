Kovaçevski: Siguruam ushqim, rrymë dhe energji

Kryetari i LSDM-së dhe kryeministër, Dimitar Kovaçevski sot është takuar me qytetarët e komunës së Shkupit, Gjorçe Petrov.

Kovaçevski në tregun e Gjorcës ka falënderuar drejtpërdrejt shitësit dhe fermerët të cilët punojnë pa u lodhur çdo ditë që qytetarët të kenë fruta dhe perime të freskëta dhe të bukura vendase.

“Këtë vit po i kushtojmë një fokus të madh rritjes së prodhimit vendas të ushqimit. Mollët tona janë më të shijshmet, specat tanë bëjnë ajvarin më të bukur, ushqimi i bukur dhe i shijshëm maqedonas është thesari ynë. Atdheu ynë ka diell, ujë, tokë pjellore, ka të gjitha burimet e nevojshme dhe ne i japim mbështetje të plotë fermerëve, para së gjithash, për t’i ndihmuar ata të zhvillojnë punën e tyre në një drejtim te lart, por edhe për të siguruar ushqim të mjaftueshëm për të gjithë vendin në këtë krizë të madhe në të cilën jetojmë”, tha Kovaçevski.

Kovaçevski theksoi se ka respekt të madh për punën e fermerëve dhe se Qeveria tashmë ka prezantuar një model të ri për mbështetjen financiare të bujqësisë, i cili i ka motivuar ata të prodhojnë më shumë ushqim. Nga një model subvencionimi, investime kapitale, shërbime këshillimore, te fondet evropiane dhe investimet në burimet njerëzore.

Kryeministri shtoi se qeveria që ai drejton ka marrë masat e duhura në kohë për të siguruar ushqim, energji elektrike dhe energji dhe për të mbrojtur standardin e qytetarëve, të vulnerabëlve dhe kompanive.

“Ne kemi maksimizuar prodhimin e energjisë elektrike nga kapacitetet vendore, po rrisim vazhdimisht prodhimin vendas dhe po përfshijmë kapacitete të reja. Po zbatojmë dy paketa masash kundër krizës prej 700 milionë eurosh. Energjia elektrike për qytetarët subvencionohet, e paguar nga shteti, në masën 80%, si dhe për 72.000 kompani. Jemi të gatshëm të përballemi me të gjitha sfidat, askush nuk do të mbetet vetëm, së bashku do t’ia dalim”, tha Kovaçevski.

Pas takimeve me qytetarët, kryetari i LSDM-së do të mbajë edhe takim pune me anëtarët dhe simpatizantët e LSDM-së nga kjo lagje në selinë lokale të partisë./ina