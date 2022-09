Kovaçevski nga Athina: Arritëm marrëveshje për furnizim me thëngjill dhe mazut

“Tema e bisedimeve ishte ballafaqimi me krizën energjetike, lufta në Ukrainë dikton bashkëpunim rajonal dhe më gjerë për të përballuar këtë krizë. Arritëm marrëveshje që fillimisht furnizimi me thëngjill do të vazhdoj pa pengesa gjatë gjithë periudhës, me çka do të vihen në funksion kapacitet e TEC Manastiri dhe TEC Osllomej. Arritëm marrëveshje edhe për furnizimin me mazut me çka do të funksionoj pa pengesa edhe TEC Negonitë”, deklaroi Dimitar Kovaçevski, kryeministër./Alsat.mk