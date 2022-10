Kovaçevski flet për raportet me BDI dhe ministrat e saj

“Raportet me BDI-në mund t’i vlerësoj si jashtëzakonisht korrekte”, theksoi mbrëmë kryeministri maqedonas Dimitar Kovaçevski në emisionin “360 gradë” në televizionin Alsat.

Ai bëri të ditur se marrëdhëniet me ministrat nga radhët e kësaj partie ka raporte produktive dhe profesionale. “Mund të them se BDI ka ministra cilësorë në Qeveri, sidomos tani në këtë krizë, duke pasur parasysh dikasteret që mbulon kjo parti, të cilat janë më të ekspozuara për t’u përballur me krizën. Mendoj se ministrat nga BDI janë me të vërtetë cilësor”, theksoi Kovaçevski, përcjell INA.

I pyetur se a ka gjasa për një koalicionin të përbashkët parazgjedhor me BDI-në për zgjedhjet e ardhshme, kryeministri Kovaçevski vlerëson se është herët të flitet për një ecuri të mundshme të përbashkët elektorale me BDI-në në zgjedhjet e ardhshme, pasi pret që ato të mbahen në vitin 2024.

Për momentin, siç tha ai, fokusi duhet të jetë realizimi i programit të Qeverisë, duke zhbllokuar Kuvendin dhe duke marrë pjesë në obligimet që kemi si shtet në lidhje me hyrjen sa më të shpejtë në Bashkimin Evropian.

Kryeministri Kovaçevski tha se jo vetëm koalicioni qeverisës, por të gjithë aktorët shoqërorë tani duhet të ndihmojnë në përballjen me krizën ekonomike dhe energjetike, duke miratuar ligje në Kuvend, duke marrë pjesë në procesin e shqyrtimit, ndryshimet kushtetuese, vetëm në këtë mënyrë të gjithë do të kontribuojnë. për anëtarësimin më të shpejtë të Maqedonisë së Veriut në BE.

“Qëllimi tani është të përballemi me krizën energjetike dhe ekonomike, kemi masa antikrizë prej 760 milionë eurosh për kategoritë më të cenueshme të qytetarëve, për ekonominë, për të ruajtur likuiditetin, për të subvencionuar energjinë elektrike. Kjo do të thotë se të gjithë po punojnë drejt arritjes së qëllimit, tha Kovaçevski