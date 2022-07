Katër viktima dhe 779 raste të reja me Covid-19 në Maqedoninë e Veriut

Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut njofton se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 779 raste të reja me Covid-19, prej tyre numri më i lartë në Shkup, gjithsejtë 345, pason manastiri me 61, Kumanova 45, Prilepi 39, Kavadari 38 e kështu me radhë.

Sipas njoftimit nga 779 të infektuarit, 173 janë të ri-infektuar,