Kallëzim penal për katër punonjës të “Pyjeve Kombëtare” në Demir Kapi

Kallëzim penal për katër punonjës të “Pyjeve Kombëtare” në Demir Kapi

Ministria e Punëve të Brendshme bëri të ditur se ndaj katër punonjësve të Ndërmarrjes Publike “Pyjet Kombëtare” në Demir Kapi është paraqitur kallëzim penal, nën dyshimin për punë të pandërgjegjshme në detyrë.

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Sipas njoftimit, NJPB Negotinë ka ngritur kallëzim ndaj V.I. (64), T.K. (58) dhe L.L. (60), të gjithë nga Demir Kapi, si dhe U.U. (55) nga një fshat i Komunës së Demir Kapisë.

Të katër personat dyshohet se e kanë kryer veprën penale “punë e pandërgjegjshme në detyrë” gjatë periudhës 31.07.2026–03.08.2026. Ata punonin si roje në një truall të filialit të “Pyjeve Kombëtare” në Demir Kapi dhe nuk kanë ushtruar kontrollin e detyrueshëm.

Për pasojë, autorët kanë mundur të nxjerrin dhe të marrin një fletë alumini nga një automjet transportues, i cili ishte sekuestruar si objekt i një vepre penale dhe ruhej në atë truall. Dëmi material i shkaktuar llogaritet në 25.000 denarë, njoftoi MPB./Telegrafi/


Shtuar 8.10.2026 15:11

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