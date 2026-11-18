Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, deklaroi se riorganizimi i rrjetit shkollor dhe kalimi në mësim me një ndërrim përbëjnë hapa drejt një arsimi më cilësor, të mbështetur edhe nga përvojat e vendeve të zhvilluara. Ajo theksoi se në këtë proces kanë mbështetjen e UNICEF-it dhe se është kryer një analizë e hollësishme për numrin e tepërt të ndërtesave shkollore, paraleleve dhe mësuesve, mbi bazën e së cilës është hartuar një plan konkret optimizimi. Sipas saj, reformat në arsim po japin rezultate pozitive, çka dëshmohet edhe nga Raporti i Bashkimit Evropian për progresin e Maqedonisë për vitin 2026.
Këto komente u bënë gjatë seancës në Kuvend, ku ministrja iu përgjigj pyetjeve të deputetëve lidhur me ndikimin e optimizimit të rrjetit shkollor dhe futjes së mësimit me një turn.
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Janevska pranoi se janë mbyllur rreth 30 shkolla periferike, për shkak se nuk kishte nxënës të klasës së parë ose numri i tyre ishte shumë i vogël. Megjithatë, ajo argumentoi se kur fëmijët nga grupet e vogla zhvendosen në shkolla më të mëdha, ata fitojnë më shumë mundësi për shoqërim dhe konkurrencë të shëndetshme me bashkëmoshatarët. Ajo shtoi se procesi duhet të vazhdojë, duke u mbështetur në përvojën personale nga vizitat në shkollat më të mëdha ku janë transferuar nxënës nga institucionet më të vogla — sipas saj, fëmijët janë të lumtur me bashkimin e shkollave.
Si shembull konkret, ministrja përmendi rastin e Komunës së Karbincit, ku nxënësit nga Balvan i poshtëm janë zhvendosur në Tërnicë. Aty ata tani mësojnë së bashku me një numër më të madh fëmijësh dhe, sipas dëshmive të mësuesve, janë shumë të kënaqur me këtë ndryshim.
Janevska dha edhe të dhëna statistikore, duke bërë të ditur se nga gjithsej 1.023 objekte të shkollave fillore dhe të mesme, në 620 prej tyre tashmë është futur mësimi me një ndërrim. Ajo siguroi se gjatë procesit të optimizimit asnjë mësues nuk ka mbetur pa punë.
Në vijim, ministrja kritikoi qasjen e qeverive të kaluara, duke thënë se arsimi është përdorur për të blerë paqen sociale. Sipas saj, tani punësimet e reja do të bëhen vetëm aty ku ka nevojë reale — për shembull në Shkup — ndërsa në disa qytete dhe vendbanime të tjera nuk ka kërkesë të tillë.