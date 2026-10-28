Janevska: Jemi pranë marrëveshjes për ushqimin e studentëve, sot pritet takim me kryeministrin

Janevska: Jemi pranë marrëveshjes për ushqimin e studentëve, sot pritet takim me kryeministrin

Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, shprehu bindjen se çështja e mensës studentore do të zgjidhet së shpejti.

Sipas saj, diskutimet me përfaqësuesit e studentëve vijojnë, ndërsa për sot është parashikuar një takim mes studentëve dhe kryeministrit.

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“U takova me studentë dhe përfaqësues të asambleve studentore nga disa universitete, me të cilët diskutuam për mensën. Jam plotësisht e bindur se do të arrijmë një zgjidhje. Megjithatë, vërej një mospërputhje të vogël në vazhdimësinë e drejtimit të asambleve studentore dhe mendoj se përfaqësuesit nuk ishin informuar plotësisht për marrëveshjet e mëparshme që kishim me studentët. Në atë kohë nuk kishim vështirësi për të përmbushur standardin studentor dhe nevojat e tyre. Për këtë arsye, besoj se jemi afër zgjidhjes”, deklaroi Janevska në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve.

Janevska pranoi se studentët kishin kërkuar rritje.

“Nuk kam thënë se nuk kanë kërkuar rritje. Kishim marrëveshje me drejtuesit e mëparshëm për ta zgjeruar fushën e përfitimit, por jo për ta rritur shumën, pasi në atë moment kjo ishte më e rëndësishme për ta. Zgjerimi u bë sipas marrëveshjes. Tani ata kanë paraqitur një kërkesë të re dhe jam e bindur se do të gjejmë një zgjidhje. Mendoj se jemi shumë pranë saj”, tha ministrja.

Ajo bëri të ditur se studentëve u është propozuar një skemë kuponësh, e ngjashme me atë që zbatohet në Slloveni dhe që ishte kërkuar nga drejtuesit e mëparshëm. Janevska shtoi se sisteme të ngjashme mund të përdoren edhe në disa provinca të Gjermanisë ose në vende të tjera të Evropës Perëndimore.


Shtuar 28.10.2026 14:34

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