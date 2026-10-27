ISHP: Më shumë se 60 mijë qytetarë kanë kërkuar vaksinim kundër gripit

Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, Marija Andonovska, njoftoi se mbi 60.000 qytetarë janë regjistruar në faqen e Ministrisë së Shëndetësisë për t’u vaksinuar kundër gripit sezonal. Vaksinimi do të kryhet sipas termineve të caktuara.
Vaksinat po administrohen në qendrat e shëndetit publik në të gjithë vendin, në njësitë e tyre rajonale si dhe në disa qendra shëndetësore. Andonovska bëri të ditur se qytetarët e interesuar duhet të aplikojnë paraprakisht për të siguruar një termin.
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Përmes faqes vakcinacija.mk, qytetarët mund të plotësojnë të dhënat dhe më pas të presin njoftimin për kohën dhe pikën ku duhet të paraqiten. “Jemi të kënaqur me interesimin që po tregojnë qytetarët. Deri tani janë regjistruar mbi 60.000 persona që dëshirojnë të marrin vaksinën. Kjo shifër është afërsisht në nivelin mesatar të viteve të mëparshme. Presim që numri të rritet, por interesi, ashtu si edhe në vitet e kaluara, është pak a shumë i ngjashëm”, u shpreh Andonovska për “Shenja”.
Sipas saj, përparësi në vaksinim kanë personat mbi 65 vjeç, të sëmurët kronikë, fëmijët nga mosha gjashtë muaj deri në pesë vjeç, gratë shtatzëna dhe punonjësit shëndetësorë, pasi konsiderohen grupet më të rrezikuara nga gripi.
Andonovska shpjegoi se gripi ose një virus tjetër mund t’ua rëndojë gjendjen personave të moshuar dhe atyre që vuajnë nga sëmundje kronike. Ajo vuri në dukje se këto grupe mund të kenë përgjigje imunitare më të dobët se personat e rinj e të shëndetshëm, duke u ekspozuar ndaj komplikimeve dhe rreziqeve shëndetësore, përfshirë shtrimin në spital apo vdekjen. Në grupin e rrezikuar përfshihen edhe gratë shtatzëna.
Për fëmijët e vegjël, Andonovska tha se sistemi imunitar ende nuk është zhvilluar sa duhet për të luftuar virozat e ndryshme, ndaj vaksinimi rekomandohet. Sipas saj, vaksina ndihmon në uljen e rrezikut të komplikimeve dhe të shtrimit në spital.
Ajo u bëri thirrje personave që bëjnë pjesë në kategoritë e rrezikuara të vaksinohen. Për të gjithë të tjerët, rekomandoi masa të përgjithshme kundër gripit, si larja e duarve, shmangia e ambienteve të mbyllura dhe të mbipopulluara, përdorimi i maskës, përshtatja e temperaturës dhe ushqyerja e shëndetshme.