Ish-drejtori i TEC “Manastir” dënohet me dy vjet burg, ndërmarrja u dëmtua me rreth 2.9 milionë euro

Ish-drejtori i TEC “Manastir” dënohet me dy vjet burg, ndërmarrja u dëmtua me rreth 2.9 milionë euro

Pece Matevski, ish-drejtor i TEC “Manastir”, u dënua me dy vjet burg nga Gjykata Themelore në Manastir për shpërdorim të detyrës zyrtare dhe autorizimit gjatë një prokurimi publik për nxjerrjen e djerrinës. Në vendimin e shkallës së parë, gjykata vlerësoi se termocentrali pësoi një dëm prej afërsisht 2.9 milionë eurosh nga procedura e tenderit, vlera e të cilit kalonte 11 milionë euro.

Çështja lidhet me tenderin e vitit 2022 për nxjerrjen e djerrinës në minierën Brod Gneotino. Kontrata iu dha kompanisë “Rud Kop”, me seli në Manastir, pasi oferta e kompanisë “Granit”, me seli në Shkup, u përjashtua nga procedura. Sipas aktakuzës, “Granit” plotësonte kushtet teknike dhe kishte paraqitur çmimin më të ulët, por për shkak të refuzimit të ofertës nuk mori pjesë në ankandin elektronik.

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Gjykata arriti në përfundimin se Matevski, së bashku me tre anëtarë të komisionit të ekspertëve, i mundësuan “Rud Kop”-it të përfitonte shumën që përbënte diferencën mes çmimeve të ofruara. Në arsyetimin e vendimit, dëmi i shkaktuar TEC “Manastir” llogaritet në 178.370.319 denarë.

Secili nga tre anëtarët e komisionit të ekspertëve u dënua me nga një vit burg me kusht. Ata nuk do ta vuajnë dënimin nëse nuk kryejnë një krim tjetër brenda dy viteve nga marrja formë të prerë e vendimit. Dënime me kusht morën edhe tre punonjës të Byrosë së Prokurimit Publik, ndërsa tre anëtarë të Komisionit të Prokurimit Publik u shpallën të pafajshëm.


Shtuar 13.11.2026 09:38

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