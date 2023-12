Instituti “Arben Xhaferi”: Taravari politikani më i besueshëm te shqiptarët në Maqedoninë e Veriut

Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari në sondazhin e fundit të Institutit për Politika Publike Arbën Xhaferi, del të jetë politikani me më së shumti besueshmëri nga liderët e partive politike shqiptare.

Në pyetjen në një shkallë prej 1 deri në 5, sa keni besim te politikanët në vijim, kreu i ASH-së, Arben Taravari për herë të parë gëzon besueshmërinë më të lartë kundrejtë të tjerëve, me 50.3% të opinioneve pozitive dhe besueshmëri neto prej +16.1%.

Më pas vjen Kasami me 48.6% të opinioneve pozitive dhe besueshmëri neto prej +16.7%, ndërsa kreu i BDI-së, Ali Ahmeti për herë të parë nuk i prinë kësaj liste, duke u radhitur i treti me besueshmëri neto prej +8.4% dhe vetëm 44.2 % të opinioneve pozitive. Izet Mexhiti (Lëvizja Demokratike) është lideri i katërt më i popullarizuar me besueshmëri neto prej +2.2% dhe 39.2%% të opinioneve pozitive. Krejt në fund, vjen Afrim Gashi (Alternativa), me besueshmëri neto prej +1.3% dhe vetëm 39.1% të opinioneve pozitive.

Ndryshe, një mostër përfaqësuese në nivel shtetëror prej 1,015 të anketuarve të moshës 18 vjeç e lart janë anketua ndërmjet 9 dhe 14 dhjetorit 2023 përmes intervistave telefonike. Hulumtimi është kryer duke përdorur metodologjinë e përzgjedhjes rastësore, duke siguruar një përfaqësim gjithëpërfshirës të popullatës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, bazuar në karakteristikat demografike si gjinia, mosha, arsimi, si dhe njësia zgjedhore dhe komuna ku ata jetojnë. Margjina e gabimit është 3 pikë, me një nivel besimi 95 për qind. Hulumtimi është realizuar dhe financuar nga Instituti për Politika Publike Arbën Xhaferi.