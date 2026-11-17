Grumbullimi i duhanit ka filluar sot. Për kilogramin e klasës së parë është përcaktuar çmim fillestar prej 435 denarësh, 15 denarë më shumë krahasuar me vitin e kaluar.
Kombinati i Duhanit në Prilep ka vënë në funksion 34 qendra grumbullimi. Kultivuesit do të marrin pagesën dy deri në tri ditë pas dorëzimit të prodhimit. Për këtë vit parashikohet të grumbullohen 26 deri në 30 mijë tonë duhan.
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Ministria e Bujqësisë ka bërë të ditur se subvencioni mund të rritet nga 80 në 90 denarë për kilogram. Megjithatë, nuk është përcaktuar ende nëse ndryshimi do të vlejë për korrjen e këtij viti.
Unioni i Shoqatave të Duhanit vlerëson se cilësia e mirë e prodhimit krijon pritshmëri për një çmim më të lartë. Deri tani, megjithatë, kultivuesit nuk kanë arritur marrëveshje me blerësit për rritjen e çmimit.