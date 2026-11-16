Venko Filipçe, kryetar i LSDM-së, deklaroi se institucionet ndërmarrin veprime vetëm kur përballen me presion publik, në vend që të kryejnë në kohë detyrën për mbrojtjen e qytetarëve, grave dhe viktimave të dhunës.
Në emisionin “Top Tema”, ai foli për sulmin ndaj vajzës në Ohër dhe vendimin fillestar që i dyshuari të shkonte në shtëpi. Sipas Filipçes, ky rast nxjerr në pah probleme serioze në funksionimin e sistemit të sigurisë.
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Filipçe kritikoi ministrin Pançe Toshkovski, duke thënë se ai merret vetëm me “Qytetin e Sigurt” dhe jo me çështje të tjera. Ai përmendi rastet kur gra kërcejnë me fëmijë e humbin jetën në vend, si edhe rastet kur gra vriten. Në këtë kontekst, iu referua edhe rastit të një dite më parë, për të cilin tha se prokuroria e kishte lejuar të riun të shkonte në shtëpi.
Sipas tij, veprimet e mëtejshme të institucioneve erdhën si pasojë e presionit të LSDM-së dhe të publikut. Filipçe tha se, pa këtë presion, nuk do të kishte pasur reagim, ndërsa protesta e paralajmëruar synon të parandalojë raste të tjera dhune.
Ai përmendi edhe përfshirjen e Kryeministrit në këtë çështje dhe njoftimin e tij se do të bënte gjithçka të nevojshme. Filipçe e cilësoi këtë si ndërhyrje të drejtpërdrejtë në punën e gjyqësorit dhe të prokurorisë, duke iu referuar gjithashtu ndërhyrjeve me telefon dhe çështjeve të tjera të ministrisë.