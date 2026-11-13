Dyshime për fshehje tatimore në Manastir, dëmi ndaj buxhetit mbi 500 mijë denarë

Dyshime për fshehje tatimore në Manastir, dëmi ndaj buxhetit mbi 500 mijë denarë

SPB Manastir ka paraqitur kallëzim penal ndaj J.J. (69), banues në Manastir, dhe një personi juridik nga i njëjti qytet, për shkak të dyshimeve të bazuara për veprën penale të fshehjes tatimore, njofton MPB.

Sipas MPB-së, J.J., në cilësinë e drejtuesit të personit juridik, gjatë vitit 2024 kishte shmangur pjesërisht pagesën e tatimit mbi fitimin. Ai kishte deklaruar shpenzime, por në evidencën kontabël nuk kishte bashkëngjitur dokumentacion të besueshëm ose specifikim që të tregonte periudhën dhe qëllimin e tyre.

Të lidhura

None found

Pas kontrollit, Drejtoria e të Ardhurave Publike (DAP) mori vendim që personi juridik të paguante gjithsej 501.765 denarë, përfshirë kamatën e llogaritur. Sipas MPB-së, dëmi ndaj buxhetit të shtetit tejkalon 500 mijë denarë.


Shtuar 13.11.2026 16:33

Tags:
Partia e Pensionistëve kërkon burg, konfiskim pasurie dhe ndalim të përjetshëm të funksioneve publike për të dënuarit për korrupsion

Partia e Pensionistëve kërkon burg, konfiskim pasurie dhe ndalim të përjetshëm të funksioneve publike për të dënuarit për korrupsion
LSDM: Ish-anëtarët që punonin kundër nesh për para kaluan te ZNAM-i i Dimitrievskit

LSDM: Ish-anëtarët që punonin kundër nesh për para kaluan te ZNAM-i i Dimitrievskit
Maqedonia e Veriut shënon mbi 35 për qind më pak viktima në rrugë gjatë tetë muajve të parë të vitit 2026

Maqedonia e Veriut shënon mbi 35 për qind më pak viktima në rrugë gjatë tetë muajve të parë të vitit 2026
Nga sot në Maqedoni, pajisjet dimërore janë të detyrueshme në automjete

Nga sot në Maqedoni, pajisjet dimërore janë të detyrueshme në automjete
AS Senjak mohon të ketë marrë kredi nga Alta Banka në Serbi

AS Senjak mohon të ketë marrë kredi nga Alta Banka në Serbi
Spitali i Kumanovës planifikon të punësojë 23 specializantë të tjerë, por sa prej tyre janë shqiptarë?

Spitali i Kumanovës planifikon të punësojë 23 specializantë të tjerë, por sa prej tyre janë shqiptarë?
Diabeti në Maqedoninë e Veriut: 140 mijë të diagnostikuar dhe 40 mijë të tjerë që mund të mos e dinë se janë të prekur

Diabeti në Maqedoninë e Veriut: 140 mijë të diagnostikuar dhe 40 mijë të tjerë që mund të mos e dinë se janë të prekur
ESHR-ja pret propozime për revizionet e vitit 2027 deri më 1 dhjetor

ESHR-ja pret propozime për revizionet e vitit 2027 deri më 1 dhjetor
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet