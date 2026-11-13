Shkodër, dëmtohet argjinatura e Kirit, banorët e “3 Heronjve” kërkojnë ndërhyrje urgjente

Shkodër, dëmtohet argjinatura e Kirit, banorët e “3 Heronjve” kërkojnë ndërhyrje urgjente

Banorët e lagjes “3 Heronjtë” në Shkodër janë të shqetësuar nga dëmtimi i argjinaturës së lumit Kir. Brigjet po gërryhen dhe uji po i afrohet zonës së banuar, duke vënë në rrezik disa familje.

Sipas banorëve, problemi është i përsëritur dhe është raportuar disa herë në Bashkinë Shkodër. Megjithatë, ata thonë se deri tani nuk është bërë asnjë ndërhyrje konkrete për riparimin dhe përforcimin e argjinaturës.

Të lidhura

None found

Reshjet e dendura të kësaj periudhe shtojnë prurjet e Kirit dhe ngrenë nivelin e ujit. Familjet pranë lumit druhen se gërryerja mund të përkeqësohet dhe të dëmtojë banesat e pronat e tyre.

Banorët thonë se kjo gjendje përsëritet çdo vit me fillimin e reshjeve të vjeshtës dhe dimrit. Mungesa e një zgjidhjeje përfundimtare ua shton pasigurinë.

Për familjet që jetojnë pranë lumit, ndërhyrja nuk mund të shtyhet më. Ato u kërkojnë institucioneve përgjegjëse të rehabilitojnë sa më shpejt argjinaturën, për të mbrojtur jetën, banesat dhe pronat përpara se rritja e prurjeve të shkaktojë dëme të parikuperueshme.


Shtuar 13.11.2026 16:42

Tags: , , , , ,
Nga sot në Maqedoni, pajisjet dimërore janë të detyrueshme në automjete

Nga sot në Maqedoni, pajisjet dimërore janë të detyrueshme në automjete
Arrestimi i vëllait për çështjen e dopingut, Pirro Dhima paraqet dorëheqjen që ministri grek nuk e pranon

Arrestimi i vëllait për çështjen e dopingut, Pirro Dhima paraqet dorëheqjen që ministri grek nuk e pranon
Edicioni i 10-të i Maratonës së Tiranës nis me rreth 5,800 garues, kufizohet qarkullimi në kryeqytet

Edicioni i 10-të i Maratonës së Tiranës nis me rreth 5,800 garues, kufizohet qarkullimi në kryeqytet
Zhupa: Bashkia nuk kërkoi fonde për kinoteatrin e Sarandës; pas 9 majit qytetit do t’i rikthehet dinjiteti

Zhupa: Bashkia nuk kërkoi fonde për kinoteatrin e Sarandës; pas 9 majit qytetit do t’i rikthehet dinjiteti
Fjoralba Ponari rrëfen humbjen e nënës: “Është si një gur në zemër

Fjoralba Ponari rrëfen humbjen e nënës: “Është si një gur në zemër
Përballja vendimtare të dielën, Maran dhe Asllani kërkojnë maksimumin ndaj Bjellorusisë

Përballja vendimtare të dielën, Maran dhe Asllani kërkojnë maksimumin ndaj Bjellorusisë
Koçeku kërkon dorëheqjen e Ramës: PS-ja që nuk qeveris dot veten, si mund të drejtojë vendin?

Koçeku kërkon dorëheqjen e Ramës: PS-ja që nuk qeveris dot veten, si mund të drejtojë vendin?
Braçe mohon pazarin për Ministrinë e Bujqësisë: Nuk i kam kthyer kurrë votat në përfitim personal

Braçe mohon pazarin për Ministrinë e Bujqësisë: Nuk i kam kthyer kurrë votat në përfitim personal
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet