Shkodër, dëmtohet argjinatura e Kirit, banorët e “3 Heronjve” kërkojnë ndërhyrje urgjente

Banorët e lagjes “3 Heronjtë” në Shkodër janë të shqetësuar nga dëmtimi i argjinaturës së lumit Kir. Brigjet po gërryhen dhe uji po i afrohet zonës së banuar, duke vënë në rrezik disa familje.
Sipas banorëve, problemi është i përsëritur dhe është raportuar disa herë në Bashkinë Shkodër. Megjithatë, ata thonë se deri tani nuk është bërë asnjë ndërhyrje konkrete për riparimin dhe përforcimin e argjinaturës.
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Reshjet e dendura të kësaj periudhe shtojnë prurjet e Kirit dhe ngrenë nivelin e ujit. Familjet pranë lumit druhen se gërryerja mund të përkeqësohet dhe të dëmtojë banesat e pronat e tyre.
Banorët thonë se kjo gjendje përsëritet çdo vit me fillimin e reshjeve të vjeshtës dhe dimrit. Mungesa e një zgjidhjeje përfundimtare ua shton pasigurinë.
Për familjet që jetojnë pranë lumit, ndërhyrja nuk mund të shtyhet më. Ato u kërkojnë institucioneve përgjegjëse të rehabilitojnë sa më shpejt argjinaturën, për të mbrojtur jetën, banesat dhe pronat përpara se rritja e prurjeve të shkaktojë dëme të parikuperueshme.