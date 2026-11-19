Në seancën dëgjimore të komisionit për Projektbuxhetin e vitit 2027, deputeti i LSDM-së, Fatmir Bytyqi, hodhi akuza të forta ndaj Qeverisë, duke e cilësuar si manipulim paraqitjen e huamarrjes së planifikuar prej 125 miliardë denarësh si shlyerje e detyrimeve të trashëguara nga ekzekutivi i mëparshëm.
Sipas Bytyqit, të dhënat e vetë Projektbuxhetit tregojnë qartë se nga shuma totale, vetëm 500 milionë euro kanë të bëjnë me eurobonot e lëshuara në vitin 2023. Pjesa tjetër e detyrimeve, theksoi ai, vjen nga huamarrjet e realizuara gjatë dy viteve të fundit nga Qeveria e OBMR-PDUKM-së, përfshirë ato për mbulimin e deficitit buxhetor.
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“Ju thatë se shteti duhet të paguajë 125 miliardë denarë në vitin 2027. Por le të shohim të vërtetën. Tabela është këtu, dhe Zëvendësministri i Financave e njeh shumë mirë — ai i ka shkruar në faqet 16 dhe 17 të buxhetit. Në vitin 2027 keni një eurobond për të shlyer prej 500 milionë eurosh. Në përqindje, kjo është e saktë, 48% e totalit që duhet të paguani. Por nga 500 milionë në 2 miliardë ka një hendek të madh. Pastaj keni letrat me vlerë qeveritare me maturim afatshkurtër prej 2 dhe 3 vitesh. Pra, po hyni në vitin tuaj të tretë,” deklaroi Bytyqi.
Ai shtoi se pyetja thelbësore është nëse këto detyrime janë marrë në prill apo në qershor, sepse kjo përcakton edhe kohën e shlyerjes së tyre. “Ky është realiteti. Një miliard borxhe të papaguara, dy miliardë huamarrje. Ky është realiteti për buxhetin,” theksoi deputeti, duke iu referuar strukturës së detyrimeve që shteti duhet të shlyejë gjatë vitit 2027.
Bytyqi sqaroi gjithashtu se shlyerja e planifikuar e borxhit përfshin letrat me vlerë qeveritare me maturim dy deri në tre vjet, si dhe detyrimet ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare, kredi të cilat tani kanë ardhur në afat për t’u paguar.
Me këtë analizë, Bytyqi tregoi se Qeveria po planifikon huamarrje të reja prej rreth dy miliardë eurosh, dhe jo thjesht rifinancim të borxheve ekzistuese.