Aktakuza për ryshfet dhe abuzim me detyrën gjatë kontrolleve tatimore në “Pulse” dhe biznese të lidhura

Prokuroria Themelore Publike në Koçan ka ngritur aktakuzë ndaj tre personave, si dhe propozim për aktakuzë ndaj gjashtë të tjerëve. Çështja lidhet me dyshime për ryshfet, keqpërdorim të detyrës zyrtare, zbulim të sekreteve zyrtare dhe falsifikim gjatë kontrolleve tatimore në diskotekën “Puls” në Koçan dhe në kompani të lidhura me të.
Dy inspektorë tatimorë akuzohen për marrje ryshfeti, vepër e parashikuar në nenin 357 të Kodit Penal. Njëri prej tyre përballet me dy akuza për këtë vepër. Sipas aktakuzës, ata kërkuan dhe morën syze dhe një orë dore nga një person i tretë, i cili akuzohet për dhënie ryshfeti sipas nenit 358. Shkëmbimi, pretendohet, kishte për qëllim që personi të njoftohej paraprakisht për kontrollet e jashtëzakonshme dhe të paparalajmëruara në kompanitë ku ishte përgjegjës.
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Prokuroria thotë se inspektorët, ndonëse e dinin se ligji ua ndalonte të zbulonin informacionet e marra gjatë një procedure tatimore, ndanë të dhëna me personin e tretë. I pandehuri i parë e njoftoi atë përmes mesazheve në Viber rreth veprimeve të DAP-it dhe Ministrisë së Brendshme lidhur me kompanitë. Për këtë, ai akuzohet edhe për zbulim të vazhdueshëm të sekretit zyrtar, sipas nenit 360 të Kodit Penal.
Të dy inspektorët përballen gjithashtu me akuzë për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar, sipas nenit 353. Gjatë kontrollit të një personi juridik, ku i pandehuri i tretë ishte përgjegjës, më 06.03.2024 ata konstatuan parregullsi tatimore dhe qarkullim të paregjistruar, por nuk i pasqyruan shkeljet në procesverbal. Sipas prokurorisë, kjo i shkaktoi buxhetit humbje prej 98.400 denarësh, pasi shkelësi nuk e pagoi gjobën.
Për të fshehur parregullsitë e gjetura gjatë kontrollit, i pandehuri i dytë dyshohet se falsifikoi raportin zyrtar të inspektimit. Për këtë vepër, ai akuzohet për falsifikim të dokumentit zyrtar, sipas nenit 361 të Kodit Penal.
Në Gjykatë është dorëzuar edhe propozim aktakuzë për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar ndaj katër kontrollorëve dhe inspektorëve të tjerë tatimorë. Njëri prej tyre akuzohet gjithashtu për falsifikim dokumenti.
Një punonjës i Inspektoratit Shtetëror të Tregut akuzohet për zbulim të sekretit zyrtar, pasi dyshohet se nxori informacion për kohën kur do të zhvilloheshin kontrollet.
Sipas prokurorisë, kontrollorët dhe inspektorët e akuzuar të DAP-it kryen mbikëqyrje tatimore në persona juridikë, pronari i vërtetë i të cilëve ishte i pandehuri i gjashtë, babai i personit të akuzuar më herët për dhënie ryshfeti. Ata, pretendohet, nuk i regjistruan shkeljet e konstatuara dhe falsifikuan raportet e kontrolleve, duke bërë që kompanitë të mos ngarkoheshin me gjobat e parashikuara me ligj. Prokuroria thotë se edhe pronari i vërtetë, i pandehuri i gjashtë, kontribuoi në keqpërdorimin e pushtetit.
Në aktakuzën për abuzim me pushtetin ishin përfshirë edhe katër persona të tjerë. Procedimi ndaj tyre u ndërpre për shkak të parashkrimit, ndërsa për dy persona u konstatua se nuk e kishin kryer veprën e përmendur apo ndonjë vepër tjetër që ndiqet sipas detyrës zyrtare, njoftoi PTHP.