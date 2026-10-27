Automjeti përplaset me një grup personash në Gjermani, katër të plagosur dhe dyshime për njohje mes tyre dhe autorit

Automjeti përplaset me një grup personash në Gjermani, katër të plagosur dhe dyshime për njohje mes tyre dhe autorit

Një grup njerëzish u godit nga një makinë pak para mesnatës në Neustadt am Rübenberge, qytet në Saksoninë e Poshtme, në veri të Gjermanisë. Lajmin e konfirmoi një zëdhënës i policisë lokale.

Sipas dëshmitarëve, një automjet BMW u drejtua qëllimisht drejt grupit. Përplasja shkaktoi plagosjen e katër deri në pesë personave, të cilët pësuan dëmtime nga të lehta deri në serioze.

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Të gjithë të lënduarit u transportuan për të marrë trajtim në spital. Autoritetet bënë të ditur se asnjëri prej tyre nuk ndodhej në rrezik për jetën.

Mediat lokale raportuan se ngjarja u shënua gjatë një kontrolli trafiku.

Pas incidentit, autori ose autorët e dyshuar braktisën automjetin në vendngjarje dhe u larguan në këmbë. Policia nuk arriti t’i ndalonte, ndërsa përpjekjet e para për gjetjen e tyre nuk dhanë rezultat.

Motivi i përplasjes ende nuk është përcaktuar. “Kronologjia e aktit dhe shkalla e saktë e përfshirjes së individëve janë ende objekt hetimesh”, deklaroi zëdhënësi i policisë.

Informacionet paraprake të hetuesve sugjerojnë se personat e përfshirë mund të kenë pasur njohje me njëri-tjetrin. Dyshohet gjithashtu se grupi është përzgjedhur dhe goditur me dashje, e jo rastësisht.


Shtuar 27.10.2026 10:00

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