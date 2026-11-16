Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, deklaroi se vendi mund të gjejë zgjidhje vetëm përmes zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
Ai rikujtoi se edhe Hristijan Mickoski ka paralajmëruar se po vijnë ditë të vështira.
Të lidhura
None found
“Sipas meje, e vetmja rrugëdalje për vendin është mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme. Mickoski vetë tha se na presin ditë të vështira dhe një vit i vështirë. Prandaj, mënyra e vetme për t’iu afruar zhvillimeve që mund t’u sjellin zgjidhje qytetarëve janë zgjedhjet e parakohshme”, u shpreh Ahmeti për “TV21”.
I pyetur nëse beson se do të shpallen zgjedhje të parakohshme, Ahmeti tha se nuk sheh ndonjë alternativë tjetër për qytetarët.