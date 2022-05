A do ta përkrah ASH nismën e VMRO-së për interpelancë ndaj Xhaferit?

Ndonëse Aleanca për Shqiptarët (ASH) në vazhdimësi ka shpreh dilemat dhe vërejtjet e saja rreth udhëheqjes së Kuvendit nga ana e kryetarit Talat Xhaferi, akoma nuk ka një përgjigje konkrete nëse do të mbështesin apo jo nismën e VMRO-DPMNE-së për interpelancë ndaj kreut të Kuvendit. Deputeti i kësaj partie Elmi Aziri i ftuar në “Rruga drejt”, tha se grupi parlamentar i ASH-së do të diskutoj rreth kësaj çështje dhe më pas do të marr një vendim konkret.

“ASH-ja në vazhdimësi ka qenë në një far forme, në një presion ose tendencë që të jetë e bojkotuar, të shmanget nga opinioni publik nga ana e kryetarit të parlamentit. Opinioni është njoftuar edhe e ka parë në mënyrë vizuale debatet dhe përplasjet e vazhdueshme të koordinatores së grupit tonë parlamentar zonjës Ilire Dauti me kryetarin e parlamentit, Talat Xhaferi, për shkak të një tendence për të vendosur gisht edhe mbi të drejtën e fjalës, për tu mohuar e drejta e fjalës edhe ndaj deputetëve të Aleancës për Shqiptarët, zhvendosja e deputetëve të ASH-së gjithnjë kah fundi, siç e kemi rastin me institucionin pyetjet e deputetëve…Është një udhëheqje autokrate e Talat Xhaferit dhe mund me plotë gojë të themi që në këtë mandat Talat Xhaferi është kryetar i deputetëve të BDI-së dhe në asnjë mënyrë nuk është kryetar i të gjithë deputetëve që janë në parlamentin e Maqedonisë së Veriut, për shkak të segregimeve partiake të cilat i banë kryetari i parlamentit Talat Xhaferi… Ne jemi parti opozitare dhe mbi bazën e këtij pozicioni tonë, ne do të diskutojmë në grupin tonë parlamentar dhe do të marrim një vendim të caktuar”, deklaroi Elmi Aziri, deputet i ASH-së.