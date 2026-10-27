76-vjeçarja gjendet e pajetë në banesën e saj në Gjorçe Petrov, dyshohet për dhunë

76-vjeçarja gjendet e pajetë në banesën e saj në Gjorçe Petrov, dyshohet për dhunë

Një 76-vjeçare është gjetur e vdekur mëngjesin e sotëm në banesën e saj, në rrugën “Gjurçin Kokale”, në lagjen Gjorçe Petrov të Shkupit.

Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), vajza e viktimës e ka gjetur atë, ndërsa mjeku i Ndihmës së Shpejtë ka konstatuar se trupi kishte shenja të dukshme dhune.

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Policia është informuar për ngjarjen në orën 9:18. Pas mbërritjes në adresë, ekipet kanë kryer këqyrjen e vendit dhe kanë njoftuar prokurorin publik.

Me urdhër të prokurorit, trupi i gruas është dërguar për autopsi, e cila pritet të përcaktojë shkakun e vdekjes.

Departamenti i Punëve të Brendshme në Shkup vijon veprimet për zbardhjen e plotë të rastit.


Shtuar 27.10.2026 14:05

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