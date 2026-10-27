76-vjeçarja gjendet e pajetë në banesën e saj në Gjorçe Petrov, dyshohet për dhunë

Një 76-vjeçare është gjetur e vdekur mëngjesin e sotëm në banesën e saj, në rrugën “Gjurçin Kokale”, në lagjen Gjorçe Petrov të Shkupit.
Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), vajza e viktimës e ka gjetur atë, ndërsa mjeku i Ndihmës së Shpejtë ka konstatuar se trupi kishte shenja të dukshme dhune.
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Policia është informuar për ngjarjen në orën 9:18. Pas mbërritjes në adresë, ekipet kanë kryer këqyrjen e vendit dhe kanë njoftuar prokurorin publik.
Me urdhër të prokurorit, trupi i gruas është dërguar për autopsi, e cila pritet të përcaktojë shkakun e vdekjes.
Departamenti i Punëve të Brendshme në Shkup vijon veprimet për zbardhjen e plotë të rastit.