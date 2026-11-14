46-vjeçari nga Negotina humb jetën pas rënies nga çatia e stallës

G.S., 46 vjeç, nga Negotina e Gostivarit, ka ndërruar jetë në Kompleksin e Klinikave “Nënë Tereza” në Shkup. Më 14.11.2026, në orën 08:30, SPB Tetovë u njoftua se ai nuk u mbijetoi lëndimeve të marra.
Një ditë më herët, më 13.11.2026, në orën 11:40, Qendra Mjekësore e Gostivarit kishte raportuar në SPB Tetovë se G.S. ishte dërguar atje me lëndime të rënda trupore. Për shkak të gjendjes së tij, më pas ishte transferuar në klinikat në Shkup.
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Sipas të dhënave të raportuara, 46-vjeçari u rrëzua nga çatia e një stalle në zonën e fshatit Negotinë, të cilën po e riparonte.
Autoritetet po ndërmarrin veprime për të zbardhur rrethanat e rastit.