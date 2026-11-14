Zemaj i përgjigjet Nagavcit: Faktet për shëndetësinë janë reale, ndërsa përgjegjësinë ia kërkon edhe për arsimin

Armend Zemaj, deputet i LDK-së, reagoi ndaj Arbërie Nagavcit, shefes së Grupit Parlamentar të VV-së, duke kundërshtuar pretendimin se kritikat e tij për shëndetësinë përbëjnë gjuhë fyese. Sipas tij, ato pasqyrojnë situatën reale.
Zemaj renditi ndër problemet mungesën e barnave dhe të materialeve shpenzuese, tenderët për miq e jarana, radhët e gjata të pritjes dhe shtimin e vdekshmërisë së foshnjave. Ai tha gjithashtu se mjekë e infermierë po largohen gjithnjë e më shumë nga Kosova.
Të lidhura
None found
Deputeti shtroi pyetjen se ku tjetër mund të ngrihen këto shqetësime nëse jo në Kuvend, duke kërkuar që për çështjet konkrete të ketë përgjegjësi.
Më pas, Zemaj e zhvendosi kritikën te drejtimi i Ministrisë së Arsimit nga Nagavci. Ai tha se pasojat e keqmenaxhimit në këtë fushë rëndojnë mbi të ardhmen e Kosovës dhe se përgjegjësia politike për rezultatet e dobëta në testin PISA e për çështjet në MAShTI nuk shmanget me deklarata apo viktimizim.
Duke iu referuar raportimeve mediatike dhe dokumenteve të institucioneve të Kosovës për periudhën e mandatit të Nagavcit, Zemaj renditi raste që, sipas tij, përfshijnë aktakuza, gjetje të Auditorit dhe kallëzime penale:
Ai përmendi një aktakuzë lidhur me tenderë, ku çmimet, sipas pretendimit, ishin deri në 1,557% më të larta.
Për subvencionimin e librave shkollorë, Zemaj foli për rreth 60 mijë euro parregullsi të evidentuara. Ai krahasoi shpenzimet për libra, të cilat u rritën nga 6 milionë euro në vitet 2016–2017 në 19 milionë euro në vitet 2022–2023.
Sipas tij, Zyra Kombëtare e Auditimit kishte gjetur rreth 60,000 euro parregullsi në 22 shkolla për subvencionimin e librave gjatë vitit 2024.
Për gjetjet e Auditorit të vitit 2025, Zemaj tha se tetë pagesa, me vlerë gjithsej 225,570 euro, ishin nënshkruar nga një person i paautorizuar. Ai shtoi se 3,287,630 euro shpenzime ishin regjistruar në kategori ekonomike jo adekuate.
Deputeti përmendi edhe kallëzimin penal për tekstet shkollore në rastin Luarasi, në gusht të vitit 2023. Rasti lidhej me pretendime për keqpërdorim të pozitës zyrtare, falsifikim dokumentesh dhe procedurat e konkurseve për tekstet shkollore.
Në listën e tij përfshiu edhe shkeljen e Kushtetutës në rastin e Komunës së Kamenicës gjatë viteve 2021–2022, si dhe shkeljet ligjore ndaj drejtorit të Inspektoratit të Arsimit në vitin 2022. Për këtë të fundit, ai iu referua Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës dhe datës 31 gusht 2022.
Zemaj la të kuptohet se lista nuk është e plotë dhe, në shënimin e tij përmbyllës, tha se e konsideron veten një nga deputetët më bashkëpunues në Kuvendin e Kosovës. Përjashtim, sipas tij, bëjnë ata për të cilët ka dyshime se i kanë bërë keq vendit në të kaluarën.