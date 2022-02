Zbuloni çfarë ndodh me ju nëse konsumoni deri në 3 banane në ditë

Bananet mund t’i listojmë pa frikë në grupin e frutave të preferuara. Janë gjëja e parë që na shkon ndërmend nëse nxitojmë dhe dalim nga shtëpia pa ngrënë apo edhe si përbërës kryesor në një ëmbëlsirë a smoothie.

Nëse jeni të fiksuar pas tyre, na lini t’ju themi se numri magjik është tre. Duke ngrënë tre banane në ditë, ju i jepni trupin tuaj 1500mg kalium, dhe shumë përfitime të tjera shëndetësore.

Bananet ulin presionin e lartë të gjakut.

Ato përmirësojnë tretjen.

Bananet përmirësojnë shëndetin kardiovaskular.

Bananet ndihmojnë në krijimin e qelizave të shëndetshme.

Ato nuk irritojnë traktin gastrointestinal.

Bananet janë të pasura me vitaminë C.

Përmirësojnë performancën tuaj sportive, në palestër etj.

Ky lloj fruti lufton aneminë.

Bananet “shtypin” brejtjet e urisë.

Ato ju ngrenë humorin e ju bëjnë të ndiheni më mirë.

Gjithashtu duhet të dini se lëkurat e thara të bananes bëjnë një humus perfekt për bimët dhe lulet që keni në shtëpi apo kopshtin tuaj. Për më tepër nëse fërkoni dhëmbët me lëkurën e tyre, do të vini re për pak kohë se ata do të zbardhen në nivel të dukshëm.