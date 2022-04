Flokët me yndyrë dhe pse janë më të shëndetshmit janë dhe më problematikët për shkak se nëse kalon dhe sikur 1 ditë të vetme pa u larë ato do të duken me një shkëlqim jo të bukur!

Por mos u shqetësoni sepse ka një zgjidhje për ju dhe nuk është e kushtueshme.

Fusni 2 lugë çaji kripë deti në shampon e flokëve. Tundeni për pesë minuta para përdorimit dhe më pas lani kokën si zakonisht. Kripa do të ulë sasinë e sebumit, yndyrës së flokëve dhe do i bëjë të duken sa më të shëndetshëm.