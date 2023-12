Vjedhje dhe dëmtime; nga turistët e Beratit te ata më të pasjellshmit e vitit 2023

Në çdo vend të botës, përfshirë Shqipërinë, ka drejtues biznesesh të pasjellshëm por ka edhe turistë që tregohen të tillë. Më shumë se të parët. Mirëpo, ndryshe nga vende të caktuara nëpër botë, ku ka kode të sjelljeje dhe rregulla të mirëpërcaktuara, ne ende nuk jemi bërë pjesë e një kodi etik, duke ia lënë çdo gjë në dorë ndërgjegjes që, jo në pak raste, qoftë për turistë të huaj, qoftë për ata shqiptar, nuk funksionon!

Për shembull, nëse përpiqeni të gdhendni emrin tuaj në ndërtesa historike, apo të pini birrë në zona ku ndalohet alkooli, në vende të ndryshme të Europës, do të përballeni me policinë. Në Shqipëri, siç e keni parë, askush nuk iu ndalon për këtë.

Gjatë vitit 2023, turistët nëpër botë kanë dëmtuar vendet e trashëgimisë kulturore, kanë vjedhur apo janë larguar pa paguar nga restoranti. Këtë e pamë të ndodhte edhe në Berat, me turistët italian, faturën e të cilëve u tha se e pagoi kryeminstria e Italisë, Georgia Meloni.

Këtu janë 5 nga incidentet më të këqija që kemi parë gjatë vitit 2023.

Ura më e famshme e Italisë, ponte Vechio, në Firence, e ndërtuar në periudhën mesjetare dhe më pas e rindërtuar për të lidhur Palazzo Pitti me Galeritë Uffizi nën sundimin e Medici, ishte aq e bukur sa gjermanët u larguan. e paprekur në Luftën e Dytë Botërore, sepse Hitleri kishte rënë në dashuri me të nga një vizitë me Musolinin. 34-vjeçari amerikan është gjobitur me 500 euro për kalimin e tij nëpër të.

Në shkurt, një influencere kineze u gjobit pasi ajo transmetoi drejtpërdrejt duke gatuar dhe ngrënë një peshkaqen të bardhë, një specie e mbrojtur në Kinë. Ajo thuhet se u gjobit me 125,000 juanë, ose 18,600 dollarë.

Një turist rus provokoi zemërim duke u zhveshur për të bërë një foto gjysmë nudo në një vend të shenjtë në Bali

Në qershor, një turist në Koloseun e Romës u kap duke gdhendur “Ivan + Hayley 23” në monumentin 2000 vjeçar. Ndërsa po filmohej, ai buzëqeshi, por ishte më pak i guximshëm kur policia e gjurmoi vetëm një ditë më vonë. Banori britanik iu lut menjëherë autoriteteve italiane për falje, sipas një zëdhënësi të policisë së karabinierëve, dhe tha se nuk e dinte sa i vjetër ishte monumenti. Ai tani mendohet se është në pritje të gjykimit në vitin 2024.

Në vitin 2022, një turist bëri kërdinë në Muzetë e Vatikanit duke thyer skulptura antike. Për vitin 2023, kjo prirje e tmerrshme ishte përhapur në Izrael, ku dy skulptura romake të shekullit të dytë të erës sonë u dëmtuan nga një turist amerikan. Policia tha për CNN se njeriu i kishte rrëzuar statujat sepse i konsideronte “idhujtare”, por avokati i tij nuk u pajtua, duke thënë se ai thjesht vuante nga “Sindroma e Jerusalemit”, ku turistët janë aq të mbingarkuar nga historia saqë shkëputen nga realiteti.