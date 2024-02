Viti i Ri Kinez me shenjën e Dragoit. Ja pse nuk duhet t’i prisni flokët në ditën e 15-të!

Viti i Lepurit mbaron dhe sipas kalendarit kinez hyjmë në shenjën e Dragoit, shenjës së pestë të zodiakut kinez, simbol i forcës dhe vitalitetit, por edhe idealist, romantik dhe i orientuar drejt së ardhmes. Nëse vërtet kemi një vit me karakteristika të dragoit përpara nesh, do të jenë 12 muaj ndryshimesh, mundësish dhe pasurie të mëdha. Data e Vitit të Ri Kinez është caktuar më 10 shkurt dhe ka shumë ngjarje, edhe në Itali për të festuar vitin e ri dhe për të mësuar rreth kësaj tradite dhe kulturës.

Ja ngjarjet që nuk duhen humbur!

Milano dhe Parada e Dragoit

Qyteti që pret komunitetin më të madh kinez në Itali po përgatitet të festojë natën e Vitit të Ri të dielën më 11 shkurt në Arco della Pace në Piazza Sempione. Parada tradicionale e Dragoit , një shfaqje muzikore, kërcimi dhe akrobacie që përfshin qindra artistë dhe pjesëmarrës, të cilët parakalojnë nëpër rrugët e qytetit të shoqëruar nga një dragua i madh papier-mâché, fillon rreth orës 14:00. Festivali, i organizuar tashmë është milanez në të gjitha aspektet dhe në të vërtetë një nga festivalet më të rëndësishme publike në kryeqytetin Lombard.

Në Romë, i binjakëzuar me Pekinin

Qyteti i Përjetshëm dhe Pekini janë binjakëzuar që nga viti 1998 dhe Viti i Ri Kinez është festuar gjithmonë në kryeqytet në Piazza Vittorio Emanuele II në distriktin Esquilino, një zonë tregu lindor ku është vendosur edhe komuniteti i madh kinez. Këtë vit parada e natës së ndërrimit të viteve është planifikuar për të shtunën më 17 duke filluar nga sheshi.

Prato, vallja e luanit

Prato krenohet me një nga komunitetet më të mëdha kineze në Itali, aq sa 20% e banorëve vijnë nga Vendi i Mesëm. Ardhja e vitit të ri këtu festohet me dy javë festa , duke kulmuar me kërcimin spektakolar të Luanit që sjell lumturi dhe siguri për vitin e ri. 17 dhe 18 shkurt janë ditët e festës dhe rrugët janë ngjyrosur për paradën e madhe.

Kultura kineze është shtëpia e traditave të mëdha, të cilat popullsia i ka sjellë dhe mbrojtur në çdo cep të tokës ku ata banojnë sot. Viti i Ri Kinez ka gjithashtu disa zakone shumë të përzemërta dhe mbetet një nga festat më të pritura për popullatën. Ndërkohë, është e vërtetë që ka 15 ditë festime, por vetëm 7 të parat janë pushime dhe kalohen me familjen, mes të afërmve, pothuajse gjithmonë në shtëpi.

Në fakt, Viti i Ri Kinez tradicionalisht ka dy dimensione, atë familjar dhe atë publik. Në ditën e 15-të, festimet përfundojnë me Festën e Fenerëve: njerëzit dalin në shesh me fenerë me ngjyra të ndezura në duar dhe lënë qirinj pranë shtëpisë për të hedhur dritë dhe për të tërhequr shpirtrat e mirë.

Në ditët ndërmjet fundit të vitit të vjetër dhe ardhjes së vitit të ri, ju nuk i prisni flokët dhe nuk bëni ndonjë pastrim të madh: ato sjellin vuajtje dhe largojnë fatin. Njerëzit priren të vishen me të kuqe, një ngjyrë e favorshme, dhe qytetet janë gjithashtu të dekoruara me këtë ngjyrë. Mes të dashurve shkëmbehen dhurata dhe zarfe të kuq që përmbajnë para.