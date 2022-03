Vera po ju gjen sërish mbipeshë? Mjekët fracez ju tregojnë si të dobësoheni pa dietë

Gjithmonë gjatë afrimit të stinës së verës, kur çoni nëpërmend plazhin, pendoheni për kilogramët që keni shtuar dhe që nuk iu doli koha t’i humbisni as këtë vit.

Mbipesha mund të ketë lidhje me sëmundjen e shekullit. Numri i personave që janë mbi peshë është dyfishuar. Mjekët fracez japin 9 këshilla si të hiqni kilet e tepërta pa dieta.

Me këto këshilla të shëndetshme, ju do të humbni peshë duke adoptuar zakone të shëndetshme në baza ditore.

1. Pini mjaft ujë gjatë gjithë ditës

Uji pije natyrale me përfitime të shumta për trupin (përveçse na mban gjallë) mund të na ndihmojë të humbasim peshë. Në të vërtetë, njerëzit ndonjëherë mund të ngatërrojnë urinë dhe etjen. Truri i dërgon një sinjal të ngjashëm trupit për të treguar nevojën për ushqim ose nevojën për hidratim. Uji pastaj ju lejon të plotësoni këtë ndjenjë të rremë të urisë.

2. Konsumoni mëngjesin.

“Hani si një mbret në mëngjes, si një princ në mesditë dhe si një i varfër në mbrëmje” është një citat i përshtatshëm. Në të vërtetë, mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës. Në veçanti, ai lejon trupin të kryejë funksionet e tij gjatë mëngjesit dhe të zvogëlojë dëshirat, dëshirat e sheqerit dhe marrjet impulsive të ushqimit.

3. Merruni me aktivitet fizik.

Për të humbur peshë në mënyrë efektive, është e nevojshme të praktikoni një aktivitet të rregullt sportive. Vrapimi, kapërcimi i litarit, Zumba, noti, tenisi, futbolli. Përveç që ju ndihmon të humbni peshë, duke luajtur sporte ju lejon të ndjeni më shumë gëzim dhe energji në jetën tuaj të përditshme pasi trupi juaj prodhon endorfinë pas çdo aktiviteti sportiv.

4. Hani më shumë fibra

Ekzistojnë dy lloje të fibrave: të retshme , e cila rregullon sheqerin në gj ak dhe kolesterolin në gjak dhe e patretshme , e cila përmirëson tranzitin e zorrëve për të parandaluar fryrjen e barkut. Kjo sepse këto substanca fryhen në stomak dhe treten më shumë, duke nxitur kështu ngopjen .

5. Flini mjaftueshëm

Gjumi është thelbësor për një qëllim humbje peshe. Sipas Dr. Olivier Coste, njerëzit që nuk kanë gjumë kanë tendencë të hanë më shumë sheqer dhe yndyrë gjatë ditës. Për të humbur peshë, duhet të flini mesatarisht 7 deri në 8 orë në natë dhe të shkoni në shtrat në kohë të rregullta çdo ditë. Vendosja e një ritmi të shëndetshëm biologjik bën të mundur përfitimin nga një organizëm i shëndetshëm i aftë për të humbur peshë.

6. Kufizoni konsumin e pijeve alkoolike

Alkooli ngadalëson ngopjen ndërsa siguron shumë kalori në trup, duke shkaktuar kështu çrregullim në ndjesitë e urisë dhe etjes, siç shpjegohet nga Profesor Seeley.

7. Zgjidh frutat dhe perimet

Frutat dhe perimet janë të mbushura me vitamina dhe minerale që janë thelbësore për humbjen e peshës. Shumë pak në kalori, ato janë të pasura me ushqim, të mbushura me fibra të tretshme që ngadalësojnë thumba të sheqerit në gj ak dhe ndihmojnë në parandalimin e dëshirave ndërmjet vakteve.

8. Hani ngadalë

Për të humbur peshë, gjithçka është në rrugë. Duke ngrënë ngadalë, truri merr kohë për të marrë sinjalet e ngopjes që i komunikon trupit tonë. Njëzet minuta para kafshimit të parë, truri merr një stimul që tregon se individi është i ngopur. Për të arritur shpejt këtë sinjal që na lejon të ndalojmë së ngrëni, duhet të gjejmë kohën për të shijuar kafshimet dhe për të ngrënë me kujdes.

9. Konsumoni më shumë proteina

Proteinat janë thelbësore gjatë një procesi dobësimi. Rezulton se duke konsumuar këto ushqime, trupi dj eg një sasi të konsiderueshme kalorish për t’i tretur ato. Proteina gjithashtu ju bën të ndjeheni më të ngopur për më shumë kohë pasi kërkon kohë për t’u tretur.