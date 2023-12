Urrejnë Krishtlindjet dhe festat, këto 3 shenja Horoskopi janë Grinch i jetës reale

Krishtlindjet janë një kohë që shumica prej nesh e presin me padurim, por jo të gjithë e presin me entuziazëm. Disa i trajtojnë Krishtlindjet dhe Vitin e Ri si një ditë të zakonshme dhe të përditshme, ndërsa ka të tjerë që absolutisht i urrejnë.

Edhe pse kjo nuk pajtohet me ne, ne e kuptojmë se secili ka arsyet dhe mendimet e veta, kështu që ne e respektojmë atë. Sipas yjeve dhe planetëve 3 janë ata që nuk i durojnë fare pushimet.

Shikoni më poshtë cilat janë këto 3 shenja:

DASHI

Edhe pse Dashi është ndër shenjat që i pëlqejnë festat dhe argëtimet, Krishtlindjet nuk janë sezoni i tyre më i mirë. Për disa arsye ata preferojnë të ulen në shtëpi vetëm apo edhe me dy ose tre persona pranë tyre, në vend që të organizojnë tubime të mëdha familjare. Në të njëjtën kohë, ata konsiderojnë se organizimi i daljeve të natës në ditë të tilla kur rezervimet janë të shumta do t’u shkaktojë atyre më shumë bezdi sesa kënaqësi.

PESHORJA

Peshoret janë shenja shumë emocionale, por vetëm me ata që dëshirojnë. Nuk i pëlqejnë fare tryezat tipike familjare, pasi nuk duan të bëjnë biseda të kota dhe të jenë me një buzëqeshje false në fytyrë. Ata preferojnë të shkojnë diku të qetë për dy ditë me gjysmën tjetër apo edhe të kalojnë pushimet si çdo ditë tjetër jave dhe ditë standarde.

VIRGJËRESHA

Virgjëreshat janë shenja që e duan rutinën e tyre dhe nuk duan që asgjë t’i nxjerrë jashtë programit të tyre, edhe nëse është diçka po aq e këndshme sa Krishtlindjet. Nëse do të ishte në dorën e tyre, ata mund të shkonin edhe herët në shtrat, por për të mbajtur të paktën traditën, nuk do ta bëjnë me shumë vështirësi. Megjithatë, ata e respektojnë traditën, por do të fikin celularët e tyre për të shmangur thirrjet telefonike me miqtë dhe familjen.