Tre fraza që çdo fëmijë dëshiron t’i dëgjojë nga prindërit e tij

Nuk ka frazë më të ëmbël. Shumë herë, megjithatë, “të dua” nga një prind për një fëmijë mund të mos mjaftojë dhe ai dëshiron të dëgjojë gjëra të tjera prej tij.

“Unë jam këtu që të flasësh kur të duash”

Është shumë e rëndësishme të keni gjithmonë një kanal të hapur komunikimi me fëmijët, në çdo moshë. Ata duhet të dinë se mund të ndajnë me prindërit atë që duan, veçanërisht situatat e vështira me të cilat mund të përballen në jetën e tyre të përditshme dhe të mos kenë frikë kur të vihen përballë pasojave negative.

“Ndonjëherë edhe unë bëj gabime”

Durimi i prindit mund të mbarojë në një moment dhe t’i bërtasë fëmijës pa arsye ose të bëjë diçka që nuk është mësuar me ta, duke bërë që fëmija të frikësohet dhe të mbyllet në vetvete, madje edhe të humbasë përkohësisht ndjenjën e sigurisë. Sigurimi i një prindi tek fëmija se ka bërë një gabim dhe se fëmija nuk është fajtor është shumë i rëndësishëm për vetëbesimin e tyre.

“Bëhu si të duash”

Të pranosh fëmijën ashtu siç është është përkufizimi i dashurisë. Kur një prind e lë fëmijën të zbulojë veten e tij të vërtetë, të shoqërohet me të, të bëjë atë që ai dëshiron për sa kohë që ata nuk e dëmtojnë atë dhe të zhvillohet psikologjikisht, rezultati është një personalitet që qëndron fort në këmbët e veta.