Tranzite planetare, këto 4 shenja të horoskopit ndahen këtë javë

Katër shenja të horoskopit do të ndahen dhe do t’i japin fund marrëdhënieve të tyre këtë javë. Për shkak të formacionit të kësaj jave të tranziteve planetare në katror, do të ishte e vështirë të thuhet se të gjithë do t’ia dalin mirë. Ndërsa ne ‘teknikisht’ të gjithë do të jemi në rregull, marrëdhëniet tona mund të shohin ditët e tyre të fundit, të cilat mund të jenë një pikë trishtimi gjatë javës 7 – 13 gusht 2023.

Një nga gjërat që mund t’i japë fund marrëdhënieve këtë javë është kur kuptojmë pjesët e vetes që kemi humbur nga marrëdhënia. Do të jetë tronditëse, por gjithashtu do të shkaktojë vrull. Katër shenja të horoskopit do të njohin të vërtetën dhe do të marrin përsipër t’i japin fund lidhjes së dashurisë:

1. Dashi

(21 mars – 19 prill)

Ndryshimi rrënjësor dhe zbulimi i vetvetes ju kanë çuar atje ku gjithçka ka filluar të ketë kuptim për ju, dhe e vërteta e trishtueshme që qëndron pas kësaj deklarate është se ju e kuptoni gjatë javës 7 – 13 gusht 2023, se duhet të vazhdoni nga marrëdhënia. Ndiheni fajtor dhe përgjegjës për përfundimin e tij, por kjo nuk do të thotë se do të tërhiqeni.

Ju jeni shumë të vetëdijshëm për ndjenjat e këtij personi dhe sinqerisht nuk dëshironi t’i lëndoni, por jeni gjithashtu në një pozicion ku nuk dëshironi më të lëndoheni. Kjo marrëdhënie, siç qëndron, nuk po i shërben qëllimit tuaj më të lartë. Kjo është java kur flisni me partnerin tuaj miqësisht për ta liruar njëri-tjetrin.

2. Peshorja

(23 shtator – 22 tetor)

Ajo që ju tërheq më shumë këtë javë është lidhja e Venusit, Lilith, e cila duket se ju hap sytë në mënyrë që të shihni se gjithçka nuk është ashtu siç duket.Ju mund të jeni me dike që e doni dhe i besoni, por keni filluar të shihni gjëra në marrëdhënie që NUK janë ato për të cilat ja vlen qendrimi. Ju madje mund të ndiheni të tronditur që ka shkuar drejt greminës dhe që sapo e keni kuptuar këtë tani. Ju nuk keni hyrë në këtë marrëdhënie me idenë që një ditë të ndaheni, megjithatë, ajo që shihni përpara nuk ju lë asnjë mundësi. Është koha, dhe ju e dini këtë.

3. Akrepi

(23 tetor – 21 nëntor)

Pothuajse duket sikur Venusi po bën truket me mendjen tuaj këtë javë, Akrep. 7 – 13 gusht 2023, do t’ju tregojë se ju duhet të bëni një lëvizje.Ju nuk e dini kur gjithçka filloi të shkojë keq, por ajo që po shihni këtë javë duket si një tren i arratisur. Është i detyruar të rrëzohet; ju duhet të dilni para se të ndodhë. Ju madje mund të ndiheni sikur ka shumë ‘shenja’ rreth jush që ju thonë se duhet të dilni tani dhe për herë të parë përgjithmonë, do t’i dëgjoni ato shenja. Universi ju nxit të ecni përpara dhe ju do të dëgjoni Akrep. Do të dëgjoni dhe do t’i jepni fund lidhjes tuaj këtë javë.

4. Shigjetari

(22 nëntor – 21 dhjetor)

E dinit se kjo javë po vinte, kështu që asgjë nuk ju befason. Megjithatë, ju e dini gjithashtu se do të duhet punë. Fundi i marrëdhënies suaj ka më shumë gjasa që ka ndodhur pak kohë më parë, e megjithatë, ju të dy keni pretenduar se është ende gjallë. Ju nuk jeni më të sjellshëm me njëri-tjetrin dhe nuk keni dhembshuri dhe ndjeshmëri për nevojat e njëri-tjetrit.