“The Washington Post” rendit Shqipërinë mes 12 destinacioneve më të bukura për të vizituar në vitin 2024

Ne ia dolëm të rezistonim deri në janar, që do të thotë se është koha për të vendosur objektiva kuptimplotë dhe për të ushqyer zakonin: “Më shumë udhëtime”!, sipas një artikulli të Andrea Sachs dhe Natalie B. Compton të botuar në të përditshmen amerikane “The Washington Post”.

Ekspertët e shëndetit dhe mirëqenies kanë përcaktuar se marrja e pushimeve të shumta gjatë vitit është e dobishme për mirëqenien tuaj të përgjithshme.

Për këtë rekomandohet të shkoni diku me hapësirë ​​’për të marrë frymë lirisht’. Qytete si Parisi, Roma dhe Tokio janë të mbipopulluara nga turma të mëdha vizitorësh, veçanërisht në pikun e sezonit veror. Për të planifikuar një udhëtim, ne kërkuam sugjerimet e ekspertëve të industrisë për destinacionet e tyre të preferuara nën radar. Ne morëm në konsideratë gjithashtu udhëtimet tona kolektive, duke i dhënë përparësi mundësive për të vëzhguar kafshët e egra, për të provuar gatimet vendase, për t’u çlodhur pranë bregdetit dhe për të komunikuar me natyrën.

“The Washington Post” ka renditur Shqipërinë mes 12 destinacioneve më të bukura për të vizituar në vitin 2024.

Dhërmi, Shqipëri

Gjatë viteve të fundit, Shqipëria është kthyer në një atraksion i rëndësishëm me plazhet më të bukura në Evropë. Ujërat e pastër, bregdeti i thyer dhe akomodimet e përballueshme, të gjitha kanë tërhequr vëmendjen e turistëve.

“Dhe ndryshe nga disa nga fqinjët e saj ballkanikë, Shqipëria është “e paprekur”, tha Ema, gazetarja anonime shqiptare e udhëtimeve që drejton revistën “Ema’s Light”.

Merrni një makinë me qira dhe vizitoni Rivierën Shqiptare, ku do të gjeni një plejadë qytetesh të vogla me plazhe perfekte, si Dhërmiu.

Mos humbisni:

“Kryeqyteti i Tiranës është një vizitë e domosdoshme që ia vlen të eksplorohet të paktën dy deri në tre ditë, për të shijuar gatimet në restorante dhe të njiheni me historinë e tij”, tha Ema