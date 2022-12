Tetë zakonet më të këqija për trurin tuaj

Zbuloni më poshtë tetë zakonet më të këqija që duhet të ndryshoni për të përmirësuar shëndetin e trurit tuaj.

Ju nuk ushtroni

Aktiviteti i pamjaftueshëm fizik mund të përshpejtojë rënien e aftësive njohëse të trurit dhe në përgjithësi të na mbajë nga plakja përtej viteve. Ushtrimi mund të parandalojë këtë rënie.

Ju uleni gjithë ditën

Njerëzit sot janë ulur më shumë se kurrë – kryesisht para një ekrani. Ky pasivitet mund të kontribuojë në ndryshimet e trurit që lidhen me kujtesën e dëmtuar.

Hani ushqim të shpejtë dhe pini pije me sheqer

Ushqimet që mund të dëmtojnë zemrën tuaj mund të dëmtojnë gjithashtu trurin, përkatësisht ushqimet dhe pijet me shumë yndyrë dhe sheqer.

Ju kaloni shumë kohë vetëm

Vetmia është e lidhur me një rënie në aktivitetin kognitiv të trurit dhe angazhimi social gjithashtu ndihmon në gjetjen e qëllimit dhe kuptimit në jetë – gjë që hulumtimi e ka lidhur me ruajtjen e shëndetit kognitiv dhe një rrezik më të ulët të demencës.

Ju nuk shikoni presionin tuaj të gjakut

Ne kemi përmendur tashmë se shumë praktika të shëndetshme për zemrën do të përfitojnë gjithashtu trurin tuaj. Në krye të listës është ruajtja e presionit normal të gjakut.

Nuk flini mjaftueshëm

Me mungesën e gjumit, rrezikoni një rënie afatgjatë të funksionit mendor.

Jeni shpesh nën stres

Studime të ndryshme e kanë lidhur neurotizmin me rënien njohëse dhe madje një rrezik më të lartë të demencës. Stresi kronik shoqërohet gjithashtu me vëllim më të vogël të trurit.

Ju nuk merrni kohë për të luajtur

Një studim i publikuar në New England Journal of Medicine, i rishikuar nga kolegët, ndoqi më shumë se 450 njerëz mbi moshën 75 vjeç për pesë vjet dhe zbuloi se ata që merreshin me aktivitete të kohës së lirë si lojëra në tavolinë, leximi, vallëzimi dhe luajtja e instrumenteve muzikore kishin më pak gjasa. se ata do të zhvillonin demencë sesa pjesëmarrësit më pak aktivë të studimit.