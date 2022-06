TEST/ Kontrollojeni shëndetin tuaj në një minutë, ju duhet vetëm një lugë

Kujdesi shëndetësor duhet të jetë një detyrim i përditshëm i çdo personi. Të ushqeheni shëndetshëm, të pini shumë lëngje, të jeni fizikisht aktivë, por edhe të bëni ekzaminime parandaluese. Por a e dini se mund të kontrolloni shëndetin tuaj në një minutë, me një lugë?

Për ta bërë këtë, thjesht merrni një lugë të zakonshme dhe gërvishtni të gjithë sipërfaqen e gjuhës – njomet me pështymë. Futeni lugën në një qese plastike transparente dhe vendoseni nën dritë të fortë: diell ose një llambë tavoline. Prisni një minutë dhe kontrolloni lugën.

Një lugë e pastër pa njolla dhe aroma të pakëndshme do të thotë që nuk keni probleme me shëndetin e organeve të brendshme. Nëse ka një erë të fortë si kalbja do të thotë se keni probleme me mushkëritë ose stomakun. Nëse ka një erë jo të rëndë tregon se mund të jetë diabeti.

Nëse ka aromë si amoniaku mund të keni probleme me veshkat. Nëse ka njolla të bardha ose të verdha me një shtresë të trashë do të thotë se mund të keni mosfunksionim i tiroides. Vjollca tregon – bronkit, qarkullim i dobët i gjakut, kolesterol i lartë;

E bardha – infeksion respirator; Portokalli – Sëmundja e veshkave. Mos harroni se kjo metodë mund të përdoret vetëm për qëllime informative dhe nuk zëvendëson konsultimin me mjekun./albeu.com/