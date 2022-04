Tërshëra thuhet se zvogëlon rrezikun e kancerit dhe vdekjen nga sëmundjet e zemrës

Disa nga rreziqet më të mëdha shëndetësore janë të lidhura drejtpërdrejt me faktorë duke përfshirë nivelet e pakontrolluara të sheqerit në gjak dhe kolesterolit, të cilët mund të shkaktojnë më shumë sesa thjesht shtim në peshë.

Studimet kanë zbuluar se këto probleme të mbetura të pa trajtuara mund të bëjnë që jetëgjatësia të bjerë deri në gjashtë vjet. Ajo që hani do të përcaktojë se si këto nivele rriten dhe ulen me një mëngjes duke ndihmuar në uljen e rrezikut të vdekjes nga të gjitha shkaqet me 20 për qind.

Disa preferojnë çajin me reçel mbi bukë të thekur, ndërsa të tjerë nuk mund të kalojnë një bythë proshutë. Dhe sigurisht, është e lehtë të argumentosh se asgjë nuk e kalon një mëngjes të vërtetë anglez.

Por një opsion i shëndetshëm i mëngjesit mund të jetë më i rëndësishëm për një shëndet të mirë nga sa mendoni. Në fakt, shkencëtarët besojnë se fillimi i ditës me vaktin e duhur mund të shtojë vite në jetën tuaj.

Për përgjigjet që kanë të bëjnë me jetëgjatësinë, do të ishte e gabuar të mos merreshin parasysh zakonet e mëngjesit të njerëzve të mërzitur, të cilët duken se janë ekspertë. Nuk është për t’u habitur, një dietë e shëndetshme është një pjesë e rëndësishme për të rritur jetëgjatësinë, veçanërisht në mëngjes.

Dan Buettner, autori dhe eksploruesi i cili ishte pionier i kërkimit mbi pikat e nxehta të jetëgjatësisë, thotë se mbajtja e planeve ushqyese të ushqimit, si dieta me bazë bimore ose dieta mesdhetare, mund të ndihmojë në nxitjen e një jete të gjatë dhe të shëndetshme.

Një pjesë e kësaj përfshin vaktin më të rëndësishëm të ditës: ngrënien e mëngjesit.

Konsumimi i tërshërës në baza të rregullta është treguar se ndihmon në mënyrë të konsiderueshme me shqetësimet e shumta shëndetësore që lidhen me uljen e jetëgjatësisë. Këta faktorë përfshijnë kolesterolin e lartë, shtimin në peshë, madje edhe sëmundjet auto-imune dhe sëmundjet e zemrës.

Konsumimi i tërshërës është treguar se ndihmon me këto shqetësime shëndetësore duke e bërë atë ushqimin e përsosur të mëngjesit për jetë më të gjatë. Sipas një studimi të Universitetit të Harvardit, një tas me qull në mëngjes është mënyra më e mirë për një jetëgjatësi.

Studiuesit nxorën përfundimin pas studimit më të madh ndonjëherë mbi përfitimet e drithërave të plota, i cili zbuloi se ngrënia e 48 gramëve në ditë, ekuivalenti i një tasi të madh qull, ul rrezikun e vdekjes nga të gjitha shkaqet me 20 për qind.

Gjithashtu u zbulua se ul shanset për të vdekur nga kanceri me 14 për qind dhe ul rrezikun e vdekjes nga sëmundjet e zemrës me një të katërtën (25 për qind). Shkencëtarët besojnë se drithërat kontribuojnë në uljen e kolesterolit dhe rregullimin e sheqerit në gjak.