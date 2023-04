“Tensione, konflikte …”, Horoskopi i ditës së premte, 14 prill 2023

Dashi

Yjet nuk do kenë shume ndikim ne jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite dhe atmosfera nuk do jete ashtu di ju e keni pritur. Here pas here mund te lindin edhe debate. Beqaret do kalojnë një dite mjaft pozitive dhe do kenë plot njohje te reja. Duhet ta shfrytëzojnë sa te mundin secilën. Ne planin financiar do vazhdojnë vështirësitë dhe ne disa momente do ndiheni keq.

Demi

Dite negative ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do jeni shpesh ne ankth për përgjigjet qe do ju ktheje personi qe keni ne krah. Duhet sa me pare te ndryshoni sjellje me te qe gjerat te ecin si duhet. Beqaret do ndihen mjaft mire pranë disa personave qe pëlqejnë dhe do ja shprehin atyre ndjenjat. Me financat duhet te bëni kujdes sepse po shpenzuat me shume nga sa lejohet do keni vështirësi me pas..

Binjaket

Tension, konflikte, mungese komunikimi. Plutoni do ndikoje negativisht sot ne jetën tuaj ne çift. Nuk do arrini dot te flisni qetësisht me atë qe keni ne krah. Beqaret do kenë disa takime, por asnjeri nga personat nuk do ua mbushe aq shume mendjen sa për te hedhur hapa me tej. Financat duhet t’i mbani gjate gjithë kohës nen kontroll dhe nuk do keni te papritura.

Gaforrja

Nëse do keni mosmarrëveshje ne çift dhe nuk do gjeni dot zgjidhje, mire do jete te këshilloheni me disa miq sot. Ata do iu japin mbështetje dhe këshilla te vyera. Beqaret do favorizohen nga yjet dhe do kenë takime te veçanta. Ne planin financiar duhet te shmangni marrjen e vendimeve te nxituara. para se te kryeni shpenzime duhet te shihni njeri buxhetin qe keni.

Luani

Do ngrini shume pikëpyetje sot për jetën tuaj ne çift dhe gjeja me e mire qe mund te bëni është te flisni hapur me partnerin. Përveç ju te dyve askush tjetër nuk mund te flasë me mire. Beqaret nuk do e durojnë dot vetminë dhe do hidhen ne krahët e te parit qe do i joshe. Buxhetin menaxhojeni me kujdes dhe ne asnjë mënyrë mos merrni përsipër te riorganizoni financat e te tjerëve.

Virgjeresha

Pas një periudhe me debate dhe largësi ne çift, sot do pajtoheni dhe do afroheni me partnerin tuaj. Te dy do i kuptoni gabimet qe keni bere. Beqaret do realizojnë një takim vendimtar. i cili ka për t’ua ndryshuar përgjithmonë jetën. Ne planin financiar nuk do keni asnjë lloj problemi. Shfrytëzojeni rastin për te bere investime dhe për te rregulluar disa gjera ne shtëpi.

Peshorja

Shtojini dozat e imagjinatës gjate kësaj dite dhe mos lejoni qe rutina dhe mërzitja ta pushtoje jetën tuaj. Nëse ndodh kjo gjë mund te keni probleme serioze. Beqaret nuk do ndihen shume keq nga statusi qe kane sepse tashme janë mësuar. Gjithsesi duhet thënë se do ketë disa njohje interesante. Gjendja e te ardhurave do mbetet gjate gjithë kohës e kënaqshme.

Akrepi

Dite mjaft premtuese do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Partneri do ju mbaje gjithë kohës ne pëllëmbe te dorës dhe nuk do ju lere te mërziteni për asnjë çast. Beqaret do joshin gjate gjithë kohës, por nuk do arrijnë te Öllojnë një lidhje si e kane ëndërruar. Buxheti do jete me i favorizuar nga me pare. Shfrytëzojeni për te lare disa borxhe dhe për te blere gjera te nevojshme.

Shigjetari

Mundohuni te mos e kundërshtoni për çdo gjë partnerin tuaj sot sepse ne një moment situata mund t’iu dale jashtë kontrollit. Ai nuk do jete ne humorin me te mire. Beqaret ka mundësi te njihen me persona interesante gjate ndonjë ceremonie ku do jen te ftuar. Ne planin financiar, ndikimi i yjeve do jete kontradiktor. Matuni disa here para se te hidhni hapa.

Bricjapi

Kjo e sotmja nuk ka për te qene një dite e lehte për ata qe janë ne një lidhje. Do keni ndryshime te shpeshta humori dhe nuk do mbani përgjegjësi për veprimet qe do bëni. Beqaret nuk duhet te tregohen egoiste sepse do dalin te humbur. Ne planin financiar do keni fat me shumice. Do kryeni shpenzimet e domosdoshme dhe do ndihmoni edhe familjaret.

Ujori

Për shkak te mjedisit yjor shume te trazuar ka rrezik qe te kaloni një dite te vështirë ju te dashuruarit. Mund te kapeni edhe pas gjerave elementare dhe te debatoni me partnerin. Beqaret nuk do arrijnë dot ta gjejnë princin e tyre te kaltër. Ne planin financiar do ndesheni me probleme te vogla, por qe nuk do ju lënë aspak te qete. Merrni masa pa qene vone.

Peshqit

Gjate kësaj dite jeta juaj ne çift do përmirësohet ndjeshëm. Do e mbani gjithë kohës te ndezur atmosferën dhe nuk do reshtni se shprehuri ndjenjat. Beqaret do kenë sukses ne dashuri dhe do ndihen te plotësuar. Personi qe do kenë pranë do jete i jashtëzakonshëm. Ne planin financiar do jeni tejet te kujdesshëm dhe gjendja nuk do ketë aspak probleme.