“Tension i lartë, shmangni debatet …”, Horoskopi i ditës së mërkurë, 29 Nëntor 2023

DASHI

Dita do të hapet me një ndjenjë agjitacioni. Rreziku për të shkaktuar tension është shumë i lartë: shmangni debatet. Për sa i përket punës, lërini gjërat të rrëshqasin mbi ju. Edhe në dashuri duhet të përpiqeni të shmangni përplasjet…

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 29 nëntor 2023), Hëna në sekstil premton shumë. Imazhi astral është i vlefshëm për sa i përket kontakteve. Nuk mund të hiqni dorë nga një punë edhe nëse nuk funksionon ashtu siç do të dëshironit. Të paktën deri në maj të vitit të ardhshëm do të jetë mirë t’i mbani gjërat nën kontroll. Kjo është një kohë më e mirë kur bëhet fjalë për dashurinë. Deri në fund të dhjetorit dashuria do të duhet të përjetohet dita-ditës.

BINJAKËT

Do t’ju duhet të lëvizni me kujdes të matur në punë. Nuk e keni pasur të lehtë por duket sikur po dilni nga tuneli. Edhe në dashuri është një horoskop që premton rënie në dashuri: shmangni vrapimin pas njerëzve që janë larg ose të vështirë për t’u arritur.

GAFOORJA

Dita fillon me një hutim dhe bezdi të vogël, faji qëndron në shumë gjëra për të bërë, por edhe në qëndrimin tuaj sepse kohët e fundit jeni ndjerë i pasigurt dhe nervoz. 2024 do të jetë një vit i favorshëm. Në dashuri, shmangni hidhërimin, nëse diçka nuk është në rregull, mos e shtyni për më vonë.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 29 nëntor 2023), me Marsin e favorshëm ndiheni më shumë si luftëtarë, gati për të kapërcyer çdo lloj bezdi, frenimi edhe me përkushtim dhe një dozë të mirë kokëfortësie. Duhet të përpiqeni të bëni të pamundurën për të gjetur qetësinë dhe gëzimin e të qenit mes të tjerëve. Dhjetori do të jetë një muaj përfundimtar brenda ose jashtë për disa lidhje. Ata që nuk janë më të kënaqur me një lidhje do ta heqin qafe atë pa vuajtur shumë.

VIRGJËRESHA

Do të ishte koha t’i kushtoni më shumë vëmendje gjendjes tuaj fizike. Ndoshta një gabim që po bëni këto ditë është të jetoni paksa shumë për punën, duke lënë mënjanë situata të tjera që nuk kanë të bëjnë me dashurinë. Kini kujdes të mos i lini mënjanë ndjenjat tuaja, do të ishte një gabim i madh.

PESHORJA

Gatë ditës do ketë një rikuperim të mirë, beqarët do jenë më të lirë dhe më në fund do mund të kenë një takim të veçantë. Edhe çiftet që janë ende bashkë pavarësisht se kanë kaluar një verë të vështirë mund të rikuperohen. Idetë e reja të punës favorizojnë njerëzit krijues.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 29 nëntor 2023), filloni pa hezitim gjërat që ju interesojnë, sa më shumë t’i afrohet dhjetorit aq më mirë, duke qenë se Afërdita do të jetë shumë shpejt në shenjën tuaj. Gjithashtu përpiquni të jeni më të kuptueshëm për njerëzit që mund t’ju kenë përballur kohët e fundit.

SHIGJETARI

Kjo javë është vendimtare, nuk ka kuptim të ikësh, duhet të përballesh me pasojat e asaj që ke bërë. Keni një nxitje të madhe energjie, kurse numërimi mbrapsht ka filluar. E rëndësishme është që të mos kapeni nga emocionet.

BRICJAPI

Nuk keni pse të shqetësoheni nëse gjatë orëve të ardhshme jo gjithçka që bëni ju shkon mirë. Ka shumë dyshime, vonesa dhe pengesa të vogla, madje edhe situata që mund t’ju ndezin shpirtin ose t’ju zemërojnë. Mundohuni të mos flisni shumë…

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 29 nëntor 2023), Hëna është në aspekt të shkëlqyer dhe ofron një përmirësim psikofizik, i cili mund të jetë i dobishëm, i shfrytëzueshëm nga njerëzit që kanë biznesin e tyre dhe që pas pushimit në fillim të nëntorit, ndahen në kuadër të fushës së punës me një program apo projekt. Moment kompleks vetëm për çiftet që kanë përjetuar krizë dashurie gjatë verës.

PESHQIT

Armiqësia e disa planeteve është konfuze, Dielli, Marsi dhe Mërkuri sjellin agjitacion në jetën tuaj, ankth sepse duhet të keni sukses në një projekt dhe nuk dini si ta përmirësoni apo ta filloni. Yjet janë me ju. Nëse duhet të bëni një kërkesë për një ndryshim, një transferim, lëvizni me kujdes nga java e ardhshme.