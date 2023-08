Studiuesit: Marsi po rrotullohet më shpejt, ditët po i shkurtohen

Shkencëtarët së fundmi kanë zbuluar se Marsi po rrotullohet më shpejt dhe ditët gradualisht po i shkurtohen.

Mediat e huaja shkruajnë se Planeti i kuq e përshpejton rrotullimin e tij me rreth katër milisekonda në vit, duke bërë që ditët të përfundojnë një pjesë të një milisekondi më herët. Siç sugjerojnë këto matje, ndryshimet janë delikate, por shkencëtarët që i vëzhguan ato nuk janë të sigurt se çfarë i shkakton ato.

Shkaqet e mundshme mund të jenë akumulimi i akullit në kapakët polar të planetit ose rritja pas akullnajave, kur masat e tokës ngrihen pasi janë varrosur nga akulli.

NASA thotë se zhvendosje të tilla në masën e planetit mund të shkaktojnë përshpejtimin e tij, njësoj si patinazhistët që rrotullohen me krahët e shtrirë dhe më pas i tërheqin prapa. Shkencëtarët zbuluan ndryshimin në shpejtësinë e centrifugimit duke përdorur të dhënat nga aeroplani inSight Mars i NASA-s, i cili operoi në sipërfaqe për katër vjet derisa përfundoi punën në dhjetorin e kaluar.

Sebastien Le Maistre, autori kryesor i punimit që dokumenton gjetjet në revistën Nature, tha se variacionet ishin “vetëm disa dhjetëra centimetra gjatë një viti të vetëm marsian”.

“Duhen shumë kohë dhe shumë të dhëna para se të mund t’i shohim këto ndryshime”, shtoi ai.

Gazeta shqyrtoi të dhënat nga 900 ditët e para të InSight në Mars. Teknologjia e avancuar e radios së tokës, së bashku me Deep Space Netëork të NASA-s (një grup ndërkombëtar i antenave gjigante të radios në Tokë), punuan së bashku për t’i ofruar shkencëtarëve vëzhgimet.

Ata do të transmetonin një sinjal radio në tokëzues duke përdorur antena, të cilat më pas do të reflektoheshin përsëri në Tokë. Kur shkencëtarët morën sinjalin e reflektuar, ata do të kërkonin ndryshime të vogla në frekuencë për të përcaktuar se sa shpejt po rrotullohej Marsi.

Le Maistre theksoi se “eksperimenti historik” është vetëm maja e ajsbergut në lidhje me të dhënat e mbledhura nga InSight.