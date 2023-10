Studimi: Mishi i kuq rrit rrezikun ndaj diabetit

Vetëm dy porcione mishi të kuq në javë mund të rrisin rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2, sugjeron një studim i ri.

Studimi amerikan analizoi disa raste të diabetit të tipit 2 që u zhvilluan gjatë dekadave dhe pyeti pjesëmarrësit për dietat e tyre. Studiuesit shikuan të dhënat shëndetësore nga 216,695 njerëz dhe u kërkuan atyre të plotësonin pyetësorët për dietën e tyre dy deri në katër vjet, deri në 36 vjet. Gjatë kësaj periudhe, më shumë se 22,000 të anketuar zhvilluan diabetin e tipit 2 dhe gjetjet treguan se ngrënia e mishit të kuq të përpunuar dhe të papërpunuar lidhej fort me një rrezik në rritje të zhvillimit të gjendjes, raporton Sky Neës.

Ata të anketuar që hanin më shumë mish të kuq kishin një rrezik 62% më të lartë për të zhvilluar diabetin e tipit 2 krahasuar me ata që hanin më pak. Çdo shërbim shtesë ditor i mishit të kuq të përpunuar shoqërohej me një shans 46% më të madh për të zhvilluar këtë gjendje.

Ndërkohë, çdo porcion shtesë ditor i mishit të kuq të papërpunuar shoqërohej me një rrezik 24% më të madh. Studiuesit kanë mbështetur gjithashtu zëvendësimin e mishit të kuq me burime proteinash me bazë bimore si arrat dhe bishtajoret, pasi sipas tyre ato se mund të zvogëlojnë shanset e zhvillimit të sëmundjes. Ëalter Ëillett, profesor i epidemiologjisë në Shkollën e Shëndetit Publik të Harvardit tha: Duke pasur parasysh gjetjet tona dhe punën e mëparshme nga të tjerët, një kufi prej rreth një porcioni në javë mishi i kuq do të ishte i arsyeshëm për njerëzit që dëshirojnë të optimizojnë shëndetin dhe mirëqenien e tyre. Kur studiuesit vlerësuan efektet e zëvendësimit të një porcioni të mishit të kuq me një proteinë tjetër, ata zbuluan se zëvendësimi i një porcioni me arra dhe bishtajore lidhej me një rrezik 30% më të ulët dhe një porcion i produkteve të qumështit lidhej me një rrezik 22% më të ulët.

Studimet e mëparshme kanë treguar një lidhje midis konsumit të mishit të kuq dhe rrezikut të diabetit të tipit 2 dhe studiuesit thonë se ky studim shton një nivel më të madh sigurie për lidhjen.