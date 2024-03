Si të ulni tensionin e lartë me këto metoda

Ekzistojnë disa mënyra që mund t’i aplikojmë për menaxhimin e niveleve të presionit të lartë të gjakut dhe për të përmirësuar shëndetin e zemrës, duke përfshirë ndryshimet në dietën tuaj dhe në stilin e jetesës.

Çfarë është presioni i lartë i gjakut?

Presioni i gjakut është forca me të cilën gjaku pompon nga zemra në arterie, shkruan HealthLine.

Kur presioni i gjakut është i lartë, gjaku lëviz nëpër arterie më me forcë. Kjo ushtron presion të shtuar në indet delikate në arterie dhe dëmton enët e gjakut.

I njohur si një “vrasës i heshtur”, zakonisht nuk shkakton simptoma derisa të ketë dëme të konsiderueshme në zemër. Pa simptoma të dukshme, shumica e njerëzve nuk janë të vetëdijshëm se kanë presion të lartë të gjakut.

Por, cilat janë mënyrat për të menaxhuar tensionin e lartë të gjakut, këtu janë disa prej tyre.

Duhet të qëndroni aktivë dhe të ushtroni

Të qëndruarit aktiv është një pjesë e rëndësishme e një jetese të shëndetshme.

Përveç se ndihmon në uljen e presionit të gjakut, aktiviteti i rregullt fizik përmirëson disponimin, forcën dhe ekuilibrin tuaj. Gjithashtu ul rrezikun e diabetit dhe llojeve të tjera të sëmundjeve të zemrës.

Nëse keni qenë joaktiv për një kohë, bisedoni me një mjek për një rutinë të sigurt ushtrimesh. Filloni ngadalë, pastaj gradualisht rritni ritmin dhe frekuencën e stërvitjeve tuaja.

Sidoqoftë, nëse nuk jeni adhurues i palestrës, dilni për një shëtitje ose për të vrapuar, ose mund të dilni për not. Gjëja më e rëndësishme është të lëvizni!

Mbani dietën e posaçme për ndalimin e hipertensionit

Ndjekja e kësaj diete për ndalimin e hipertensionin mund të ulë presionin tuaj sistolik të gjakut. Kjo dietë përmban këto ushqime:

Fruta, perime dhe drithëra të plota;

Produkte të qumështit me pak yndyrë, mish pa dhjamë, peshk dhe arra;

Nuk duhet të tani ushqime të pasura me yndyrna të ngopura, të tilla si ushqimet e përpunuara, produktet e qumështit me yndyrë të lartë dhe mishi i yndyrshëm.

Gjithashtu çka ju ndihmon juve është edhe reduktimi i konsumit të ëmbëlsirave dhe pijeve të ëmbla, të tilla si soda dhe lëngje.

Reduktimi i konsumimit të natriumit mund të jetë jetik për uljen e presionit të gjakut.

Në disa njerëz, kur konsumojnë natrium të tepërt, trupi i tyre fillon të mbajë lëngje. Kjo rezulton në një rritje të mprehtë të presionit të gjakut.

Për të ulur natriumin në dietën tuaj, provoni të përdorni barishte dhe erëza për t’i dhënë shije ushqimeve në vend të kripës.

Ushqimet e përpunuara gjithashtu priren të jenë të ngarkuara me natrium. Sigurohuni që të lexoni gjithmonë etiketat e ushqimeve dhe të zgjidhni alternativa me nivele të ulëta të natriumit kur është e mundur.

Pesha dhe presioni i gjakut shkojnë dorë për dore. Për njerëzit me mbipeshë ose obezitet, humbja e vetëm 2 deri në 4.5 kilogram mund të ndihmojë në uljen e niveleve të presionit të gjakut.

Nëse pini duhan, konsideroni që ta lini

Çdo cigare që pini rrit përkohësisht presionin e gjakut për disa minuta pasi të keni mbaruar. Nëse pini duhan rregullisht, presioni i gjakut mund të qëndrojë i ngritur për periudha të gjata kohore.

Njerëzit me presion të lartë të gjakut që pinë duhan janë në rrezik më të madh për zhvillimin e tensionit të lartë të rrezikshëm të gjakut, sulmit në zemër dhe goditjes në tru.

Edhe tymi i dorës së dytë mund t’ju vërë në rrezik të shtuar për presionin e lartë të gjakut dhe sëmundjet e zemrës.

Përveç sigurimit të shumë përfitimeve të tjera shëndetësore, lënia e duhanit mund të ndihmojë që presioni i gjakut të kthehet në normalitet.

Reduktoni konsumimin e alkoolit

Shijimi i një gote vere në vaktin tuaj të bollshëm është shumë mirë. Në fakt, vera e kuqe mund të jetë edhe një burim i besueshëm i dobishëm për shëndetin e zemrës kur konsumohet me kujdes.

Megjithatë, konsumimi i sasisë së tepërt i alkoolit mund të çojë në shumë probleme shëndetësore, duke përfshirë presionin e lartë të gjakut.

Pirja e tepërt mund të zvogëlojë gjithashtu efektivitetin e disa ilaçeve për presionin e gjakut.

Në botën e sotme me ritme të shpejta që është e mbushur me kërkesa në rritje, mund të jetë e vështirë të ngadalësoni dhe të relaksoheni. Megjithatë, është e rëndësishme që herë pas here të largoheni nga përgjegjësitë tuaja të përditshme për të ndihmuar në menaxhimin e niveleve të stresit.

Stresi mund të rrisë përkohësisht presionin e gjakut. Shumë prej tij mund të mbajë presionin tuaj për periudha të gjata kohore.

Duhet të gjeni shkakun e stresit tuaj. Mund të jetë puna, marrëdhënia ose financat tuaja. Pasi të dini burimin e stresit tuaj, mund të përpiqeni të gjeni mënyra për ta rregulluar problemin.