Si të ulni sheqerin në gjak?

Sheqeri i lartë në gjak mund të bëhet një problem serioz shëndetësor nëse nuk trajtohet dhe mbahet nën kontroll.

Është veçanërisht i rrezikshëm për personat me diabet dhe mund të shkaktojë dëmtim nervor, të veshkave dhe zemrës.

Për fat të mirë, ka mënyra të thjeshta dhe efektive për të ulur sheqerin në gjak.

Konsumoni më pak sheqer

Rekomandohet që më pak se 20% e marrjes totale të kalorive në ditë të llogaritet nga sheqeri. Mënyra më e mirë për të ulur sheqerin në gjak është thjesht të kufizoni marrjen e sheqerit.

Ndryshoni dietën tuaj

Zëvendësoni ushqimet e pasura me sheqer me alternativa më të shëndetshme. Për shembull, zëvendësoni ëmbëlsirat me fruta dhe lëngjet me ujë.

Ushtroni

Ushtrimi adekuat është çelësi për djegien e kalorive dhe mbajtjen e një peshe të shëndetshme. Ushtrimi siguron që muskujt tuaj të përdorin sheqerin në gjak dhe që metabolizmi juaj të jetë i rregulluar mirë. Ushtrimi gjithashtu rrit ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe funksionet hormonale që janë thelbësore për parandalimin e diabetit.

Kontrolloni nivelet e stresit

Nivelet e larta të stresit dhe gjumi i pamjaftueshëm mund të shkaktojnë sheqer të lartë në gjak për shkak të vakteve të parregullta, marrjes së ushqimit të shpejtë, sekretimit më të lartë të hormonit të stresit dhe uljes së ndjeshmërisë ndaj insulinës. Duhet mbajtur një regjim i shëndetshëm i gjumit dhe duhet të kontrollohen nivelet e stresit.

Reduktoni porcionet dhe kohën e vakteve

Ngrënia e porcioneve më të vogla, por më shpesh në ditë, është dëshmuar të jetë një kombinim fitues për uljen e sheqerit në gjak dhe rrezikun e diabetit. Koha, shpeshtësia dhe lloji i ushqimit janë vendimtare për nivelet e sheqerit në gjak. Hulumtimet tregojnë se është mirë të zgjidhni ushqime të pasura me fibra, probiotikë, arra, drithëra dhe ushqime që nuk kanë shumë niseshte, shkruan Eat This.