Si të rrisni vetëvlerësimin

Këshilla dhe ushtrime të dobishme për të zhvilluar një bazë solide të vetëvlerësimit për personin që jeni.

Vetëvlerësimi korrespondon me vlerën që i japim vetes. Mendoni për diçka që gjithashtu ka vlerë materiale, një çmim, një kosto, një kohë pune. Çfarë vlere do t’i jepnit vetes sot? Përgjigja e kësaj pyetjeje varet nga shumë faktorë, por ata që janë të rëndësishëm rrallë janë të jashtëm dhe kjo duhet mbajtur mend gjithmonë. Burimi i vetëvlerësimit mbetet i brendshëm dhe sigurisht varet shumë nga përvoja dhe nga situata familjare. Por pika e nisjes dhe e mbërritjes është brenda nesh.

Mendohet se të qenit shumë egoist mund të rrisë vetëvlerësimin, por shpesh ndodh e kundërta. Duke e krahasuar veten me të tjerët, ne rishikojm janë mënyrën se si mendojmë për veten dhe, duke ruajtur një hapje të mirë mendore, arrijmë të ndryshojmë, rritemi, përmirësojmë vlerën tonë. Rruga drejt rritjes së vetëvlerësimit përfaqëson një drejtim drejt vetënjohjes. Të gjitha gjykimet që i japim vetes varen nga rrugët që nisen brenda mendjes sonë. Mendja përfaqëson një filtër, krejt të ndryshëm nga ndjesia. Duke u kthyer në ndjenjë, ne mund të rifitojmë vetëvlerësimin. Ne në fakt mund të ndërtojmë vetëvlerësimin tonë përmes proceseve të sakta njohëse.

3 ushtrime për të rritur vetëbesimin

Le të zbulojmë së bashku 3 ushtrime të thjeshta që ju lejojnë të rrisni vetëvlerësimin menjëherë.

Ruani buzëqeshjen

Të detyrosh veten të buzëqeshësh për të paktën 10 sekonda ka një efekt të menjëhershëm mbi trurin dhe humorin e përgjithshëm. Për të kurorëzuar ushtrimin duhet të shikoni në pasqyrë ndërsa e bëni. Vëzhgoni veten, zgjasni stërvitjen tuaj dhe ngadalë do ta gjeni veten duke ndjerë se ju pëlqen buzëqeshja juaj, ajo ju jep kurajo, energji dhe vlerë.

Lista e arritjeve

Hartoni një listë të vogël edhe në një fletore të veçantë. Çfarë synimesh keni arritur, çfarë synimesh keni ushqyer, çfarë rezultatesh ju kanë emocionuar. Jini të sinqertë dhe nëse ju shfaqet një buzëqeshje gjatë shkrimit të tyre, kthehuni te ushtrimi i parë dhe stërvituni përsëri. Është një rreth i virtytshëm drejt dashurisë për veten.

Planifikoni veprime altruiste

Besoni apo jo, vetëvlerësimi rritet duke u dhënë të tjerëve. Jo me pritshmëri apo dëshirë për rezultate, por me planifikim, dëgjim të intuitës dhe lidhje me atë që përfaqëson nevojën reale të tjetrit, jo me atë që ne besojmë. Ne dëgjojmë fjalët, kuptojmë detajet. Të jesh i pranishëm ndërsa personi tjetër flet është një dhuratë e jashtëzakonshme. Dhe vlera jonë rritet, madje edhe qetësia.

Këshilla dhe strategji për të fituar besim tek vetja

Më poshtë po rendisim disa këshilla dhe strategji për të rritur nivelin e vetëbesimit dhe për ta mbajtur atë të lartë.

Largoni ankesat

Të ankuarit shkakton gjendje që nuk sjellin asnjë të mirë. Kjo nuk do të thotë të mbani gjithçka brenda, keni nevojë për ekuilibrin e duhur. Por fatkeqësisht ankesa rezulton të jetë diçka ngjitëse, influencuese dhe dërrmuese. Ankesa nuk korrespondon me kujdesin për veten dhe nuk na ndihmon në asnjë mënyrë për të mirëpritur veten dhe të tjerët.

Besoni të gjitha anët tuaja

Të kesh besim do të thotë të rritësh automatikisht vetëvlerësimin. Kjo vlen për kushtet e brendshme që na pëlqejnë dhe kushtet që kuptojmë dhe pranojmë më pak. Për shembull, ka pjesë nga vetja jonë që nuk mund t’i durojmë dhe që kanë të bëjnë me mënyrën se si ne shprehim emocione si zemërimi dhe bëhet e vështirë të duam njëri-tjetrin . Duaje individin që je. I zemëruar, i trishtuar, i keqkuptuar. Besoni gjithashtu pjesët tuaja që janë të zemëruara, të trishtuara, etj.

Ngjarjet e jashtme mbeten të tilla

Kushtojini vëmendje: kur dikush ndahet, thuhet se jeta e dashurisë shkon drejt shkatërrimit. Kthejeni perspektivën: nëse kjo gjë nuk ndodh, nuk duhet të jetë e keqe, përkundrazi hap perspektivën ndaj diçkaje të panjohur. E njëjta gjë vlen edhe kur keni probleme ose humbisni punën. Sigurisht, nëse jeni bashkë për një kohë të gjatë, nëse keni punuar në të njëjtin vend për një kohë të gjatë, atëherë bëhet e vështirë, e pamohueshme. Burimi qëndron brenda dhe ne kemi fuqinë të kthejmë çdo ngjarje të jashtme në favorin tonë. Nxitja e guximit e bën vetëvlerësimin të fluturojë në nivele nga të cilat, për fat të mirë, bëhet e vështirë të zbresësh.

Eleminoni sabotimin e vetes

Fjalë kyçe në fushën e temave që kanë të bëjnë me vetëvlerësimin, vetësabotim do të thotë të shkosh të shkatërrosh çdo situatë nga frika – e vetëdijshme ose jo – se mos nuk e meriton. Dhe ka pasiguri të forta. “Unë jam me x-në edhe pse nuk më pëlqen estetikisht pasi e di që nëse takohem me dikë që më tërheq do të përfundoja duke e humbur atë”, këto lloj mendimesh janë shumë vetë-sabotuese dhe nuk ushqejnë entuziazëm ose guxim, por na lënë në zonën tonë të pakënaqësisë së vazhdueshme. Një shembull tjetër: të shkosh në një intervistë duke ndjerë brenda vetes se rezultati nuk do arrihet. Kjo ndjenjë është shpesh vetëm rezultat i një sërë modelesh mendimesh të përsëritura dhe shumë demotivuese.